靈魂奇遇記︱鄭中基王菀之獻聲演出　「人生冇音樂應該會揸的士」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-02-19 19:00

迪士尼與彼思最新動畫《靈魂奇遇記》（Soul）邀請鄭中基、王菀之（Ivana）獻聲演出，兩人在訪問中提及自己跟角色有好多共通點，更有跟影迷分享自己的音樂人生。

鄭中基和王菀之分別會為Joe Gardner（右）及22號配音。（《靈魂奇遇記》劇照）

訪問中問及如果在生命沒有音樂，人生方向又會有如何發展呢？鄭中基首先回應：「如果小時候沒有音樂的話會揀揸的士，我好鍾意揸車，睇占士邦的戲，成日揸住對講機，的士又有，又可以賺錢。」而王菀之則回應：「其實都要睇下幾多歲沒有了音樂，如果再細個一點應該會揀跳舞。（點解嗰時會揀鋼琴？）翻看小時間的照片，整幅牆都痴滿了跳芭蕾舞的照片，可能真的是音樂in the blood（在血之中），所以冇辦法，始終都係音樂。」

王菀之冇音樂可能會揀跳舞。（影片擷圖）

有甚麼事令你充滿熱誠去做？

王菀之：「創作！創作時真係最開心，同時間會有少少壓力，究竟我會做些甚麼出來呢？自己又會否滿意呢？但在這個過程中是很開心的。」鄭中基對王菀之的回應表示同意：「我也差不多都是創作，錄音、錄歌、錄樂器那段時間，多數寫完編完又彈下，可能又會『咦，你個tone好好聽喎，不如試下彈呢幾個音先。』都係創作啦。」

鄭中基笑言：「人生最好玩應該是今日唔知聽日事。」（影片擷圖）

人生甚麼最好玩？

鄭中基笑言：「人生最好玩應該是今日唔知聽日事，好多人都會覺得『整定架啲嘢，唔好煩啦』，但我自己覺得唔係，可能自己小時候心態都是別人叫我做A，我就會行去B，睇下B會發生甚麼事，加上沒有任何事是絕對的。」反而王菀之指自己未遇到最好玩的事，她：「我好容易覺得好玩，但因為係個『最』字，所以我希望仲未遇到最好玩的事。」