【Hello Kitty】真人版電影籌備兩年終開拍　由日裔巴西導演操刀

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-04 09:30

華納兄弟在2019年趁Hello Kitty誕辰45周年之際，宣布開拍真人版《Hello Kitty》電影。事隔差不多2年後，終於再有新消息。

真人版的《Tom & Jerry大電影》即將在香港上映。（《Tom & Jerry大電影》劇照）

華納兄弟在2019年宣布旗下的新線影業（New Line Cinema）取得Hello Kitty的電影版權後，之後就再沒有傳出過新消息。近日外國傳媒《Deadline》報道，華納兄弟終於找到真人版《Hello Kitty》電影的導演人選。有指真人版電影的做法將會同《Tom & Jerry大電影》（Tom and Jerry）一樣，是一部真人動畫電影。

華納採取真人及動畫製作《Tom & Jerry大電影》。（《Tom & Jerry大電影》劇照）

據報道指出，電視動畫《DC超級英雄女孩》美國女導演Jennifer Coyle將聯同短片《心腦交戰》日裔巴西導演松田李歐（Leo Matsuda）聯合執導；至於編劇方面，則由Lindsey Beer負責撰寫劇本。她近年獲得不少編劇機會，手上更有7個劇本需要處理，其中包括《狂野時速》全女班的外傳電影《M.A.S.K.: Mobile Armored Strike Kommand》。

由迪士尼出品的《心腦交戰》是講述松田李歐在巴西生活的故事，短片獲得不少好評，並成為第22屆帝國獎最佳短片獎得主。（《心腦交戰》劇照）

對於有幸獲邀成為真人版《Hello Kitty》電影導演，松田李歐認為他雖然在巴西長大，但同樣被Hello Kitty所吸引：「我與日本的家人在巴西長大，但我被與眾不同的Hello Kitty所包圍，這提醒我們可以有所不同。我好高興可以與Jennifer、Flynn Picture Company及新線影業一起開發這個全球最受歡迎的角色，並進一步擴充有關Hello Kitty的故事，這是一次難得的機會。」