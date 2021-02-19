【真人快打】26年後重拍首條限制級預告曝光　畫面重血獲粉絲激讚

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-19 15:30

由《水行俠》導演溫子仁監製的格鬥遊戲改編電影《真人快打》（Mortal Kombat）今日公開了首條預告，然而官方今次分別推出普通級及限制級兩種版本，電玩粉絲熟悉的多位角色造型曝光。雖然限制級預告獲不少正評，然而有粉絲坦言對重啟版沒有安排Johnny Cage回歸感到失望。

《真人快打》將在今年上映。（《真人快打》劇照）

華納兄弟今日同步公開了《真人快打》普通級及限制級兩種版本的預告，其中後者長近2分半鐘，而且由於是限制級的預告，官方剪輯了多個血腥暴力的打鬥場面，不少粉絲在看過限制級的預告後，都大呼過癮，坦言有「遊戲的味道」，另有粉絲稱讚真人版電影的角色造型還原度高，對電影非常期待。

限制級預告當然充滿血腥暴力畫面。（《真人快打》預告擷圖）

《真人快打》是澳洲導演Simon McQuoid的電影處女作，並由溫子仁監製。至於演員方面，「絕對零度」由印尼柔道國家隊成員Joe Taslim飾演、神秘角色「哥爾」由《死侍2》英國男星Lewis Tan飾演、《水行俠》華裔男星林路迪將飾演劉康、澳洲女星Jessica McNamee將飾演索尼婭、另一位澳洲演員Josh Lawson將飾演卡諾、Max Huang飾演少林僧人「空佬」、《女超人》美國男星Mehcad Brooks飾演改造人特種軍官「賈克斯」、日本男星淺野忠信飾演雷電大人，而另一位日本男演員真田廣之則飾演蠍子。

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雖然《真人快打》的限制級預告推出後，在網上掀起不少話題。然而有網民對於《真人快打》1995年版本主角，由美國武術家Linden Ashby飾演的Johnny Cage沒有回歸，感到失望。《真人快打》將在今年4月16日美國上映，並同步在HBO Max上線。至於香港方面則未有公布上映的確實日期。