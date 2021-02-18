【黑白魔后】「庫伊拉」真人版首預告出爐　愛瑪史東邪惡造型登場

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-18 16:45

由奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）主演的迪士尼全新真人版電影《黑白魔后》（Cruella）在香港時間昨日9時公開首條預告，有網民發現預告的風格猶如《黑魔后》（Maleficent）、《JOKER小丑》（Joker）及《迷你兵團》（Minions）的混合版。

奧斯卡影后愛瑪史東主演的真人版《黑白魔后》將在今年6月10日香港上映。（《黑白魔后》預告擷圖）

自從迪士尼在2011年宣布開拍《黑白魔后》後，影迷一直都非常期待，可是在籌備上卻屢次傳出阻礙。當時迪士尼邀請了加拿大監製Andrew Gunn負責製作電影，而曾飾演真人版「庫伊拉」的格蓮高絲（Glenn Close）則擔任電影的執行監製。至於《毒魔》系列及《格雷的五十道色戒》的編劇Kelly Marcel獲邀接替《穿Prada的惡魔》編劇Aline Brosh McKenna的工作。

Emma Thompson在戲中飾演男爵夫人。（《黑白魔后》預告擷圖）

大約在5年後，迪士尼宣布找來奧斯卡影后愛瑪史東成為女主角，重新詮釋《101斑點狗》及《102斑點狗》的反派庫伊拉。可是迪士尼在宣布女主角人選的同年，製作班底又再出現問題，電影編劇改由《極速傳奇：福特決戰法拉利》編劇Jez Butterworth接任重寫。同年還宣布找來活躍於百老匯劇場的導演Alex Timbers執導。當以為如箭在弦之際，卻傳出導演行程撞期，急改由《冰之驕女》導演Craig Gillespie執導。

奧斯卡影后愛瑪史東 化身時裝魔后出席時裝潮流盛會。（《黑白魔后》預告擷圖）

直到2019年5月，《黑白魔后》換上Tony McNamara及Dana Fox兩名編劇，如今準備在今年6月上映的《黑白魔后》，就是由兩人編寫。電影講述庫伊拉的成魔之路，壞女孩Estella極具時裝觸覺兼天份，希望可以憑自己的創意設計成為時裝界明日之星。可惜事與願違，現實的她需要與兩名同黨靠偷呃拐騙過活。直到她遇到男爵夫人，雖然後者非常賞識她，但也激發了她邪惡一面。

電影將講述《101斑點狗》奸角「庫伊拉」成魔之路。（《黑白魔后》預告擷圖）