UA結業 | 《鬼滅》《拆彈專家2》片數未找　清盤後或仍未能收足

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-03-11 00:45

UA Cinemas（娛藝院線）本周一（8日）突然宣布清盤結業，結束在港36年的經營。現公司已進入清盤程序，有關UA的資產及賬目將由清盤公司處理。不過昨日（10日）有報道指，有電影發行商被拖累，未能如期收到電影拆賬，其中包括日本大熱動漫《鬼滅之刃劇場版︰無限列車篇》，積欠約400萬元的票房。

UA。（盧翊銘攝）

《鬼滅》票房截至昨日累計票房達3159萬元，其中400多萬來自UA院線。據悉，片商會為戲院提供90日的找數日期，惟今年戲院重開後，《鬼滅》片商仍未收到UA的片數，以一般片商跟戲院的「四六」拆賬計，目前片商被拖欠約160多萬元。

《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》。（嘉禾戲院網站）

有片商接受傳媒訪問時坦言，UA拖欠的拆賬遠超於此，行內流傳UA 2019及2020年時未有找數給獨立發行商，但懼於UA是大院線，細發行商不敢追討，清完盤後七除八扣下亦不知能否收足數。

《拆彈專家2》。（嘉禾戲院網站）

另外，劉德華主演的《拆彈專家2》截至昨日累計票房1701萬元，當中UA約佔的160萬元亦已被走數。而兩套荷李活大片《天能》（TENET）及《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）則規定須每星期找數，否則立即出律師信，故UA不敢拖數。

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