電影《國產凌凌漆》面世25年，很多情節至今亦令人津津樂道，部分內容更間接反映當時內地狀況。身為導演的周星馳，土生土長香港人，對於很多細節都未能完全掌握。 這個時候，來自內地經歷過文革時代的金槍人黃錦江，正好為星爺提供一個國情顧問，有想不通的地方就會請教對方。不恥下問當然欣賞，但黃老師更覺被尊重的是一份信任︰「他沒有懷疑我，好信任我的提議。」

黃錦江被下放時，會摸黑偷繪人體解剖圖。「那些畫是裸體的，所以要偷偷地畫，我畫到這塊甚麼肌肉，甚麼骨頭全都背得出。」（葉志明 攝）

半夜偷畫裸體畫

國畫大師黃錦江，在內地受教育，自小便對書畫沉迷，年輕時更開始迷戀人體畫，甚至被下放到耕田，入夜後都偷偷地拿出一本來美國的人體解剖書，照住書中的圖像摸黑去畫。「那些畫是裸體的，所以要偷偷地畫，我畫到這塊甚麼肌肉，甚麼骨頭全都背得出。」想不到司令不單對恐龍骨有興趣，人類骨頭同樣沉迷。

經歷過知青被下放農村後，便隻身來到香港生活，有繼續進修藝術，又到話劇團做美術設計，從而認識了李碧華，推薦他當電影美指。1986年一個XO電視廣告，更令他登上幕前，從而踏足戲劇。

黃錦江今次展覽帶來80多幅作品，紀念他開畫展40年。（葉志明 攝）

90年代的星爺是低俗代表，今時今日已達藝術層面。（《國產凌凌漆》影片截圖）

準是所有藝術的最高標準

1994年接拍《國產凌凌漆》，飾演大反派內地公安金槍人。由內地人演公安，神形俱在，更方便是令片場多了一位國情顧問，更為星爺解決了兩個情節問題。事源講到凌凌漆是個智商同身材都不合標準的後備特務，司令要用甚麼理由說服大家可以派他去，已夠星爺頭痛。

「他（星爺）知道我從內地來，所以問問我，我說很簡單，說他是烈士子弟便行。」星爺聽到後心中有數，沒有再商量，直接向工作人員大喊︰「準備，Roll機！」劇本都不用改，便採用了這個建議開工。另一次，星爺想在牆上寫句有「精忠報國」意思的標語，用來質問司令有何顏面面對這四個大字。意思是對，但就是覺得欠精準，於是又問起黃老師。於是老師便提議寫「忠黨愛國」。

+ 3 + 2

星爺再次接納老師的建議，更立即叫美指預備這四個大字。「古代叫精忠報國，共產黨喜歡『忠黨愛國』，現在還有用呀！他完全沒有懷疑我是否正確，這個人好清楚自己想要甚麼，準是所有藝術文化的最高標準，亦是唯一標準，一幅字一幅畫，多一筆少一筆都不行。講笑話過份了便俗氣，同樣要很準確，這就是藝術。」

「高不絕俗 和不同流」是黃錦江對藝術的見解，不是低俗就沒欣賞價值。（葉志明 攝）

「周潤發去搭巴士有人看不起他嗎？」

當日大家發現金槍人是國畫大師時，感到非常驚訝，理由是那份反差。星爺的無厘頭文化，有個豬肉佬，有個洗碗的，好合理。怎能容納到一位藝術大師？正如劈開金槍人盔甲的，豈會是一把豬肉刀咁荒謬？所以當日都有不少行家問黃錦江，這樣會否太過放下身段？

解答這問題前，老師先帶筆者看一幅字畫，畫中只有八個字︰「高不絕俗 和不同流」，意思是任何藝術，都不可脫離生活拒絕世俗，凝聚八方。「其實藝術都是從生活而來，沒有高低之分，只有喜歡不喜歡，甚至好與壞都好難辨別。說放下身段，誰給你身段去放下？很多身段都是自己端起來，難道周潤發去搭巴士有人看不起他，沒有這個問題。」

老師說跟這麼多位香港導演合作後，大家都有著同一精神，就是用你便相信你。所以香港對他來說非常難忘，「有朋友跟我說，只要你做過香港人你永遠都是香港人，我覺得是對的。」

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