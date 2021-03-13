《鎗火》5分鐘駁火戲成經典　杜琪峯：其實係唔夠貨交要拍長啲

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-13 17:58

香港名導演杜琪峯（杜Sir），早前接受蘇玉華主持的《鏗鏘說》訪問，以「登『峯』造極」為題大談香港電影前路，並鼓勵有志在電影行發展的年輕人，眼前環境雖然艱難，但一定可捱過。更舉例自己當年拍《鎗火》，只有250萬製作費，也要逼自己想辦法克服。

電影《鎗火》（1999）是杜Sir其中一部被捧為經典之作，當中在商場長達5分鐘的鎗戰戲，更是港產片的名場面之一。不過杜Sir曾經在一個公開場合重提這幕的誕生，完全是沒有計算，都是陰差陽錯下去到現場即拍即成。

杜琪峯：「票房高，高完就會有第個高過你，成日都會有呢啲咁嘅嘢，會變成好商業嘅計算。」（影片擷圖）

每一粒子彈都要慳住拍

2019年底，杜琪峯出席鮮浪潮舉行的「《胡金銓面面觀》— 杜琪峯 x 張艾嘉 對談」活動，席上他重提關於《鎗火》這一幕的誕生。不少人都盛讚這幕用盡了商場的地勢，以及銀幕上每一吋畫面，而且駁火次數不多，成功凝造被凝住的懾人氛圍。

影評高度評價，但當杜Sir解說這幕怎樣誕生時，原來一切都是就地取材，因為唔夠錢拍，樣樣都要慳住慳住。「點解會有這一幕，真正原因是無錢，當時開多一槍都不可，要計住計住。手頭上只有4萬呎菲林要完成這部戲，剪頭剪尾後最多得3萬多呎。於是我跟所有演員講，大家只可以NG 1次到2次，因為要預多少少給林雪。還要不准亂開槍，我叫開才好開，每粒子彈都好貴，不要見過癮便猛開。」

這幕在畫面構圖上的確細緻。（《鎗火》影片截圖）

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原來當時杜Sir從台灣朋友邱復生手上拿到250萬製作費，在當年一部戲至少要500萬成本下，這個有限數的確要慳住使。「拿到錢第二日便立即開工，未有劇本都開工，19日內拍完。這裡拍一點那裡拍一點，到最後好似砌積木般砌出來，一定砌到的，最重要是開工先。」

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靠一條柱營造的敵我之分，氣氛相當緊張。（《鎗火》影片截圖）

荃灣廣場免費拍足兩晚

當中一幕位處荃灣廣場的鎗戰戲，長達5分鐘有多，不少人大讚有別過往鎗戰追求的速度感爆炸力，偏偏這幕以慢制快，拍得特別長。不過當杜Sir解釋這幕點解咁長，原來另有別情。「因為不拍長一點，成套戲不夠長交不到貨，只好死拖爛拖，哈哈……」這個答案令人意外之餘，亦引來全場人大笑。

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而在場的嘉賓張艾嘉，亦追問選擇在這商場拍攝很好，特別是擅用兩條大柱做掩護，相信是杜Sir一早設計好。不過杜Sir就坦言選用這裏，完全是因為免費。「個商場（荃灣廣場）不用畀租，仲可以免費拍兩晚，本來一晚拍得晒，但這地方太好，連電費都近乎不用交，於是索性拍多晚。」