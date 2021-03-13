杜琪峯要重拍《PTU》都唔揀楊明　「冇睇無綫成廿年唔知佢咩樣」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-13 14:22

昨晚香港電台播出新一集《鏗鏘說》，以登「峯」造極為題，由蘇玉華訪問大導演杜琪峯（杜Sir），大談他這些年的電影人生、對於一眾年輕人想加入導演行列的冀望、以至於「香港電影業」已死，他都一一有所發表，直言自己是「橡皮蝨乸」即撳極唔死，又寄語做電影嘅年輕人一定要做落去，要聰明地做，唔做即等於投降。

著名導演杜琪峯執導超過五十套電影，憑《鎗火》、《PTU》、《黑社會》三奪香港金像獎最佳導演。（影片擷圖）

杜琪峯在訪問開初時，笑言對自己的名字感到滿意、不錯，沒有太大要求自己要做些甚麼，不似「國強」一樣，要令國家強大是很難的事，覺得自己名字溫馴，不過笑言：「當然我個人唔係啦。」

杜琪峯笑言自己名字溫馴，不似「國強」一樣，要令國家強大是很難的事。（影片擷圖）

杜琪峯拍戲不單只注重票房

對於票房，杜琪峯似乎不如外界般一樣極力重視。「票房高，高完就會有第個高過你，成日都會有呢啲咁嘅嘢，會變成好商業嘅計算，你問我而家點樣做部賀歲片收錢嘅，我可以即刻計到俾你睇，我唔係講笑，出年拍一部收錢嘅賀歲片好容易，但嗰個唔係我再行嘅路嚟，應該要俾某啲人去做。亦好似我當年講就算唔係杜琪峯拍《審死官》、《阿郎的故事》都會大收，第個做都得，但有啲嘢第個做唔得喎，係要嗰個人做先得，呢種追求唔係睇你收幾錢，睇完之後對電影人或一般人嘅影響有幾大。」

杜Sir直指講「香港電影已死」的說法是廢話，自言20多年前已聽過該說法。（影片擷圖）

杜Sir直言唔知楊明係邊個。（影片擷圖）

《重拍PTU》楊明、王喜點樣揀？

訪問中段提到2003年由杜琪峯執導、任達華、邵美琪、林雪和黃卓玲等人有份主演的《PTU》，問到如果今時今日重拍《PTU》，杜琪峯要在楊明和王喜當中二選一會的話會怎樣揀呢？杜琪峯：「我唔識佢（楊明），未見過佢個樣，都唔知咩樣，因為我冇睇無綫成廿年。王喜呢我就知道佢係邊個，至少咁嘅年紀，我覺得佢都仲可以做到PTU，再老啲就唔得架喇。」

另一邊廂蘇玉華揀了楊明，但原來背後有特別原因：「我唔係諗住搵佢做警察，或者唔係做PTU，我係諗住搵佢做機舖打機嗰個小混混，我覺得佢應該幾入形入格。」

蘇玉華會揀鄭若驊拍女性電影，原因係「我諗有場戲應該係會拍佢去打疫苗。」（影片擷圖）

開拍女性電影，張竹君、鄭若驊又點揀？

至於再問到如果要拍一套女性電影，在張竹君和鄭若驊當中又會揀誰呢？杜琪峯：「大部分人都會想拍B（鄭若驊）嘅，我為咗平衡返唯有揀A（張竹君）啦，A嘅原因係我哋需要多啲正能量，幾懷緬返以前嘅香港官員囉，佢有嗰個特質。」蘇玉華繼續跟杜琪峯有不同意見：「講真兩個都唔係素人，成日都見，不過你要我揀我就揀鄭若驊啦，因為我覺得佢形象比較百變，我諗有場戲應該係會拍佢去打疫苗。」

同場加映︰鏗鏘說｜杜琪峯諷某人拍戲只為賺錢 斥「香港電影已死」係廢話

杜Sir寄語：