奧斯卡2021｜分析《少年的你》入圍關鍵　美國影評口碑勁過本土

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-16 08:30

《第93屆奧斯卡頒獎禮》昨晚（15日）公布入圍名單，代表香港的《少年的你》成功殺入「最佳國際影片」最後五強，為香港電影28年以來再次創下佳績。

不過電影於前年上映時惹過不少是非，先有因為題材敏感而在內地曾經撤檔，原著小說涉嫌抄襲令評價呈兩極狀態，而很多香港觀眾亦質疑這部在內地拍攝、講普通話兼沒有任何香港演員的電影，是否能夠代表香港，是否夠資格獲封《香港電影金像獎》最佳電影。

《少年的你》在「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）的好評度達100%。（網上截圖）

但對於美國方面來說，這就是一部口碑極佳的作品，「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）的「新鮮度」（好評）達100%，劇本、導演功力、演員表現，以至攝影等技術增面都獲得高度評價。而且在外國人眼中，《少年的你》將中國的貧窮與校園欺凌等黑暗面頗真實地呈現，相當符合他們的審美標準。雖然在北美地區只能以小規模發行，仍收近200萬美元票房。

《大紅燈籠高高掛》與《霸王別姬》都沒有多少香港元素，但就深得奧斯卡評審歡心。（劇照）

至於是否稱得上是香港電影，翻查過去62年港片參與奧斯卡的歷史，報過名的39部作品中，有20部都是國語片或講普通話為主，佔一半以上，而連同《少年的你》入圍過最後五強的三部片都是講普通話，當中1991年參賽的《大紅燈籠高高掛》與1993年入圍的《霸王別姬》，連導演都不是香港人，後者有張國榮主演算較能代表香港，但《大紅燈籠高高掛》基本上跟港產站不上邊。

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看來在美國的評審眼中，是否講廣東話、班底有多少香港人，都不在他們的考慮之列，只要是以「代表香港」的名義遞上去，還是看電影本身的質素。今屆奧斯卡獲得6項提名的《Minari》亦面對同樣問題，這部美國電影在金球獎被列為外語片，因為演員及製作團隊以韓國人為主，整部文亦主要講韓文，但在奧斯卡就不在「最佳國際影片」之列，現在更成功入圍最佳電影、最佳導演及最佳男主角等大獎。

去年《上流寄生族》的成功，證明奧斯卡要將全球化進行到底，亞洲電影未來有更多機會。（Getty Images）

去年因為新冠肺炎疫情令荷里活電影大受影響，以至奧斯卡及其他電影頒獎禮亦失色不少，雖然《少年的你》入圍15強名單時已被視為爆冷，現在過五關、斬六將入到最後五強，至少對香港觀眾來說，多了一個追看本屆奧斯卡的理由。