【奧斯卡2021】完整入圍名單　Netflix《曼克》十項提名領先

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-03-15 22:50

《第93屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今晚(15日)公布入圍名單,Netflix自家出品電影《曼克》(Mank)入圍最佳電影、最佳導演、最佳男主角及最佳攝影等十項提名暫時領先。而代表香港的《少年的你》就成功殺入最佳國際影片最後五強,令人驚喜!

《曼克》獲十項提名暫時領先。(劇照)

奧斯卡2021|《少年的你》殺入最佳國際電影五強 港片史上第三次

由名導大衛芬查(David Fincher)執導的《曼克》,講述Herman J. Mankiewicz撰寫神片《大國民》(Citizen Kane)劇本時的生活,電影獲得極高口碑,獲得最多提名亦屬意料中事。另一大熱作品《浪跡天地》(Nomanland)亦有六項入圍,包括最佳電影、最佳導演及最佳女主角,繼金球獎後,趙婷有望在奧斯卡再下一城。

趙婷(右)有望憑《浪跡天地》成為首位奪奧斯卡的華裔女導演。(劇照)

此外,由美藉韓裔導演鄭李爍執導的《Minari》獲得最佳電影、最佳導演、最佳男主角及最佳女配角等6項提名,現年73歲的尹汝貞更成為首位獲提名奧斯卡演技獎項的南韓演員,在首爾出生、美國長大的Steven Yeun亦問鼎影帝,繼去年《上流寄生族》之後,南韓電影人再次在奧斯卡發光發熱。

之前有爭議指《Minari》屬於美國電影還是外語片,最後奧斯卡大會認為是美國電影。(劇照)

其他影帝及影后的提名亦屬意料之內,較早前在金球獎勝出的《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)與《The United States vs. Billie Holiday》Andra Day有望再次掄元。

已故「黑豹」查特域克保斯曼有望封帝。(劇照)

《第93屆奧斯卡頒獎禮》完整入圍名單

最佳電影

《爸爸可否不要老》

《Judas And The Black Messiah》

《曼克》

《Minari》

《浪跡天地》

《超犀女王》

《寂靜的鼓手》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳導演

Thomas Vinterberg《我們的酩酊時光》

大衛芬查《曼克》

Lee Isaac Chung《Minari》

趙婷《浪跡天地》

Emerald Fennell《超犀女王》

最佳男主角

Riz Ahmed《寂靜的鼓手》

查特域克保斯曼《藍調天后》

安東尼鶴健士《爸爸可否不要老》

加利奧文《曼克》

Steven Yuen《Minari》

最佳女主角

Viola Davis《藍調天后》

Andra Day《The United States vs. Billie Holiday》

雲妮莎卻比《心碎的女人》

法蘭絲麥杜曼《浪跡天地》

嘉莉慕萊根《超犀女王》

最佳男配角

沙查巴朗高漢《芝加哥七人案:驚世審判》

Daniel Kaluuya《Judas And The Black Messiah》

Leslie Odom Jr.《One Night in Miami》

Paul Raci《寂靜的鼓手》

Lakeith Stanfield《Judas and the Black Messiah》

最佳女配角

Maria Bakalova《波叔出城2》

格蓮高絲《Hillbilly Elegy》

奧莉花高雯《爸爸可否不要老》

雅曼達施菲《曼克》

尹汝貞《Minari》

最佳原創劇本

《Judas And The Black Messiah》

《Minari》

《超犀女王》

《寂靜的鼓手》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳改編劇本

《波叔出城2》

《爸爸可否不要老》

《浪跡天地》

《One Night in Miami》

《白老虎》

最佳剪接

《爸爸可否不要老》

《浪跡天地》

《超犀女王》

《寂靜的鼓手》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳原創歌曲

“Fight For You”《Judas And The Black Messiah》

“Hear My Voice”《芝加哥七人案:驚世審判》

“Husavik”《歐洲歌唱大賽:火焰傳說》

“Io Sì (Seen)”《前路有你》

“Speak Now”《One Night in Miami》

最佳配樂

《誓血五人組》

《曼克》

《Minari》

《結叛同行》

《靈魂奇遇記》

最佳攝影

《Judas And The Black Messiah》

《曼克》

《結叛同行》

《浪跡天地》

《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳服裝設計

《EMMA:上流貴族》

《藍調天后》

《曼克》

《花木蘭》

《木偶奇遇記》

最佳化妝及髮型設計

《EMMA:上流貴族》

《Hillbilly Elegy》

《藍調天后》

《曼克》

《木偶奇遇記》

最佳音效

《雷霆戰艦:獵犬號》

《曼克》

《結叛同行》

《靈魂奇遇記》

《寂靜的鼓手》

最佳視覺效果

《Love and Monsters》

《永夜漂流》

《花木蘭》

《The One and Only Ivan》

《TENT天能》

最佳國際影片

《我們的酩酊時光》(丹麥)

《少年的你》(香港)

《Collective》(羅馬尼亞)

《The Man Who Sold His Skin》(突尼西亞)

《Quo Vadis, Aida?》(波士尼亞)

最佳美術指導

《EMMA:上流貴族》

《藍調天后》

《曼克》

《花木蘭》

《木偶奇遇記》

最佳動畫

《1/2的魔法》

《飛奔去月球》

《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》

《靈魂奇遇充7》

《Wolfwalkers》

最佳紀錄長片

《Collective》

《希望之夏:身心障礙革命》

《The Mole Agent》

《我的八爪魚老師》

《Time》

最佳紀錄短片

《Colette》

《A Concerto Is a Conversation》

《Do Not Split不割席》

《Hunger Ward》

《A Love Song for Latasha》

最佳動畫短片

《小兔洞》

《Genius Loci》

《無論如何我愛你》

《Opera》

《Yes-People》

最佳實景短片

《Feeling Through》

《The Letter Room》

《The Present》

《Two Distant Strangers》

《White Eye》