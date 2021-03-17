何超儀拍荷里活電影拉隊回港搭8000呎　力撐香港影圈增就業機會

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-17 17:15

何超儀近年在荷里活發展尚算順利，她除了與法國名導洛比桑（Luc Besson）的合作計畫外，還與《野獸良民》的英國導演Tony Kaye合作新戲《Hong Kong Sound》，而她另一部荷里活電影《Mother Tongue》，上月中正式在香港開拍。雖然故事發生在美國加州，但何超儀堅持把整個製作搬回香港，還重金在邵氏片廠搭建加州大宅，用行動撐香港電影。

《Mother Tongue》由荷里活名導Mike Figgis執導。（官方影片擷圖）

《Mother Tongue》由《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）的英國著名導演Mike Figgis執導，並由何超儀身兼主演及監製。其他演員還包括金燕玲、曾與尊尼特普（Johnny Depp）合作的法日混血女星Minami及英國著名影星Julian Sand等。

何超儀早前參與了《Habit》的製作，其他演員包括Bella Thorne及Paris Jackson等。（《Habit》劇照）

雖然電影故事發生在美國加州，但除了導演是外國人外，其餘的都是香港電影製作班底。於是何超儀索性把整個製作搬回香港，還重金在邵氏片廠建加州大宅。此舉不但為香港電影圈製造了工作機會外，也向外國展示了香港電影工作者的拍攝實力。據了解，大宅佔地8,000呎，還用特製的燈光營造出加州的陽光。

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除了《Mother Tongue》外，何超儀在今年年初接受英國音樂雜誌《New Musical Express》訪問時透露，《Hong Kong Sound》導演Tony Kaye早前已專程來港拍攝，而據了解，電影的大部份場景也計劃在香港取景，皆因何超儀希望能為香港的電影從業員帶來更多的工作機會。

何超儀希望電影《Hong Kong Sound》能為香港的電影從業員帶來更多的工作機會。（資料圖片）

官方最近趁香港影視博覽舉行期間，發放了一條拍攝花絮片段，其中在邵氏影城搭建的加州大宅也首次曝光，而電影導演在花絮片段中大讚香港的製作團隊專業及有效率。除此之外，何超儀都上載了另一條短片，可以見到她拿著印有她自己名字的劇本。據了解，電影拍攝已完成了一半，電影預計會在下月初完成拍攝，並暫定明年上映。