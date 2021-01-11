何超儀與荷里活導演合作新戲　冀為香港電影從業員提供更多機會

何超儀在荷里活再有新發展，除了與法國名導洛比桑（Luc Besson）的合作計畫外，她更透露在剛過去的聖誕節及跨年假期都一直閉關創作，皆因《野獸良民》的英國導演Tony Kaye要求她為新片《Hong Kong Sound》提前準備。

何超儀在去年參與了《Habit》的製作，其他演員包括Bella Thorne及Paris Jackson等。（《Habit》劇照）

何超儀在接受英國音樂雜誌《New Musical Express》訪問時透露，Tony Kaye已在早前專程來到香港，拍攝何超儀的樂隊何超與海膽仔（Josie and the Uni Boys）的演出片段。導演希望樂隊能著手製作新曲，屆時能與電影配樂上有不同的合作，從而能夠突破過往的風格，嘗試更多電子舞曲的風格。

英國導演Tony Kaye（右）將執導《Hong Kong Sound》。（Getty Images）

何超儀表示：「Tony Kaye導演很有才華，也有很多想法。雖然我初步看了劇本，但導演有很多時候都即興發揮，所以目前只能夠跟大家講這是一部很有趣，並且結合大量音樂的實驗電影。」

除此之外，據了解，《Hong Kong Sound》的大部份場景都計劃在香港場景，何超儀希望屆時能為香港的電影從業員帶來更多的工作機會，並希望有更多的香港電影工作者有機會與荷里活的製作團隊有更多的交流。在新的一年，何超儀除籌備新電影外，同時也將會有新音樂作品面世。