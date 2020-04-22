何超儀拍荷里活戲首演奸角　靠模仿偶像尊尼特普演好SM傾向歹角

何超儀在荷里活發展漸入佳境，她繼去年與金球獎影帝Jonathan Rhys Meyers合作《Rajah》後，她在今年農曆年間，亦都參演了另一部荷里活獨立電影《Habit》。

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何超儀在《Habit》中飾演一名具有性虐待傾向的精神病患者。（《Habit》劇照）

《Habit》由女演員Janell Shirtcliff首次執導，電影以70年代作背景，講述一班參加派對的女孩在陰差陽錯下，捲入一宗販毒交易中。她們之後慘被黑白兩道追殺，最後要逃至修道院，偽裝成修女逃亡。這個佈局可算是《修女也瘋狂》（Sister Act）的青春加倍瘋狂版。電影充滿黑色幽默，可謂帶點早期鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的風格。

《Habit》的佈局可算是《修女也瘋狂》的青春加倍瘋狂版。（《Habit》劇照）

《Habit》的演員包括Bella Thorne、已故「流行樂之王」米高積遜的女兒Paris Jackson、搖滾組合《The Kills》女主音Alison Mosshart及何超儀等。今次何超儀在戲中飾演Queenie Li，是一名具有性虐待傾向的精神病患者，是她從影多年來首次演繹奸角。由於她戲中形象非常突出，每次拍攝前都要花近兩個半小時來梳整。

何超儀與英國演員Gavin Rossdale有對手戲。（《Habit》劇照）

何超儀為了配合戲中的瘋狂形象，她還刻意模仿偶像尊尼特普（Johnny Depp）在《加勒比海盜》中的說話方法：「我的角色是一個持勢凌人，專欺負人但又冇料到的屎忽鬼，演得相當過癮。」何超儀還表示，她在現實生活中，總會遇到一至兩個「屎忽鬼」，所以她時常想「究竟幾時有機會輪到我試吓做屎忽鬼」。今次終於有機會，難怪何超儀都大呼：「好滿足，好治癒！」