唐探1900｜周潤發為3分鐘英語對白苦練　「荷里活都冇拍過咁長」

中國賀歲片，今年雖然被「哪叱」橫掃，但真人電影方面，都有部《唐人街探案》系列前傳《唐探1900》大收旺場，內地票房已達30億人民幣，香港上映的反應亦相當熱烈。電影大收，本身個班底當然功不可沒，但新加盟的發哥周潤發都一樣勞苦功高，而壓軸一場長達3分鐘的全英語對白戲，更叫人看得拍案叫絕。《香港01》早前便跟《唐探1900》的主創人物做專訪，當中包括主角王寶強、劉昊然、周潤發以及兩位導演陳思誠及戴墨，一齊分享這趟奇妙之旅。



《唐探1900》的主創人物，當中包括（由左至右）主角劉昊然、王寶強、周潤發以及兩位導演陳思誠及戴墨，一齊分享這趟奇妙之旅。（葉志明 攝）

發哥自薦剃頭演出

問到兩位導演陳思誠及戴墨，怎樣成功遊說發哥演出？陳導語重深長地說出八個字︰「曉之以理，動之以情，最重要當然還有劇本，跟發哥其實做過幾次溝通，然後剛開始發哥對那個台詞，尤其英文台詞部分有一些想法，發哥有一些非常好的提議，我們都採納了。」

陳思誠導演對於發哥提出剃頭要求，感到意外︰「那時候北京已經入冬了，還穿得非常少，可見是位非常敬業的演員。」（葉志明 攝）

不過更叫兩位導演意想不到是，發哥為這個華工角色，主動提出剃頭要求，重現清末華人留辮的造型。陳思誠導演︰「有問發哥要不要找其他人來演年輕時代的自己，發哥提議要自己來演，而且要剃頭，那時候北京已經入冬了，還穿得非常少，可見是位非常敬業的演員。」

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叫兩位導演意想不到是，發哥為這個華工角色，主動提出剃頭要求，重現清末華人留辮的造型。（《唐探1900》影片截圖）

發哥答應演出源於未圓的夢

對發哥而言，這個劇本本身就是有先天優勢，因為當中藏著一個超過30年未圓的夢。「這要講回94年我在荷里活的時候，第一次到荷里活就是胡金銓導演找我演《華工血淚史》，一待就待了三十年，最後他（陳思誠）找我圓夢。」關於這部戲，只要上網輸入周潤發+華工血淚史，的確已找到當日籌拍的行跡，而今天由發哥談起，也是歷歷在目。

周潤發︰「籌備了很久，（歷史上）是說一隊意大利的團隊，跟一隊中國的團隊，兩邊都一齊興建（鐵路），因為外國團隊要上洛磯山脈，Ciara地區有很多山，所以起得很慢，相比華工這邊興建是較快，最終華工興建了70%，他們只有30%，但最好笑是，最後完工大合照時，並沒有華工拍。」

戲中都有出現鐵路完工時的大合照，真實相片中同樣沒有華工蹤影，但最大功勞正正就是華工。（《唐探1900》影片截圖）

電影單是前期工作已籌備3年，但礙於90年代，中國題材在荷里活較難找到電影公司投資，加上幾年之後，胡金銓導演病逝，整個計劃便一直擱置。「等到三十年才有陳導找到我，我開心到不得了，夢境成真一樣。」周潤發說。

事先拍片讓導演參考

《唐探1900》大收30億人民幣，而戲中發哥在聽證會全英語抗辯的情節，更叫人拍案叫絕，全長3分鐘的對白，身經百戰的發哥也坦言有壓力。「我在荷里活也沒有拍過那麼長的英文對白，是一種壓力也是一個挑戰，結果那天我們拍了幾個小時便拍完了。」發哥口中的四小時看似輕鬆，但背後做的準備就殊不簡單。

這一幕發哥全3分鐘一次過演，最終從不同鏡頭及角度拍攝下，拍了四遍便收貨，現場人士更不斷拍手。（《唐探1900》影片截圖）

發哥在戲中，以流利英語講出華人在當地的貢獻如水銀瀉地，大至鐵路小至早餐上的麵包蔬果，都有華人參與。（《唐探1900》影片截圖）

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周潤發︰「其實我每一次拍戲，都會捉住一場很主要的戲，要先整理好後，才去處理旁邊的戲。那場戲我早就練好了，第一次跟他們對劇本時，已經拍了一條片給導演看，示意我會怎樣演那場戲，一次過講三分多鐘對白，至少讓他知道怎樣拍。我未試過講這麼長的對白，對一個演員來說，睡覺、駕車、上廁所，無時無刻都在唸，造夢都在唸。因為你去到現場，幾百人在等你，你不能NG的，每個鏡頭，每一個調度都有幾部機跟你拍，你拍完這邊，它又回到另一邊，所以程序上你要根據攝影機的移動，要知道機位怎放，每一次轉完你返回那邊都要一樣。所以如果講出來的對白不是從內心出來，你死定了。你的對白不熟悉，不知道位置在哪裏，你怎麼講呢？」

周潤發表示每次轉動鏡頭，都要返回同一位置繼續講。「所以如果講出來的對白不是從內心出來，你死定了。」（葉志明 攝）

發哥表現令劉昊然慚愧

拍完這重頭戲，發哥都鬆一口氣，但可怕事情發生了，導演在翌日要求發哥再拍一遍！「最搞笑是第一天我拍完，我放鬆了掉低了，但他（陳思誠導演）第二天跟我說，忘記了拍一個法官入鏡的鏡頭，想再拍一次。『我媽呀！你要我再轉一次360度，我暈了！』所以演員就是要不斷跑步，保持身體狀態好才撐得住，一場戲那麼長對白怎樣記住，一定要有精神活力才能記住，你沒有好體力怎麼搞。拍攝現場每日都很貴，你一定要配合他們，把時間縮短了。」導演陳思誠也表示全程只拍了四遍，整個過程發哥就似在演話劇一樣。

劉昊然看見發哥講英文的場面，心中泛起一個念頭︰「很想把之前的戲重拍一遍！」（葉志明 攝）

戲中除了發哥，其實劉昊然可有一段英話對白，王寶強更要挑戰印第安語，兩者都吃力。王寶強︰「都是有專門老師提前錄好給我，那個不是隨便說的，用真的印第安話和我們的語言結合，有空就練，盡量把這個灌輸到大腦裏邊。」至於劉昊然，本身都將英語對白背得滾瓜爛熟，拍出來也頗滿意，直至在現在看了發哥的表演，就是慚愧得想重拍一次。「我也有很多英文台詞，我英文沒有那麼好，所以終於把那場戲好後，其實是感覺放鬆了一點，然後一進法庭，看見發哥在那裏講英文，那一刻我突然很想把之前的戲重拍一遍！」