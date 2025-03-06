張家輝夫婦情侶裝現身深水埗食拉麵 關詠荷素顏皮膚細嫩狀態驚人

現年60歲的張家輝與關詠荷結婚逾20年，逾20年，是圈中公認的模範夫妻，兩人育有一女張童，而關詠荷亦大幅減產，逐步淡出幕前，甚少出席公開活動。日前（4日）有網民網民在深水埗巧遇張家輝與關詠荷，兩夫婦亦黑色羽絨情侶裝上陣，低調又甜蜜。

張家輝和關詠荷是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

張家輝與關詠荷在2003年結婚，2006年關詠荷誕下女兒張童（Brittany）便逐步減少幕前演出，專心照顧家庭。(《金裝四大才子》劇照）

日前有網民在小紅書分享了1個月前，在深水埗巧遇張家輝與關詠荷的合照，並留言：「竟然讓我在深水埗撞到他」。相中可見兩夫婦同樣穿上黑色羽絨外套，而頭戴黑色鴨嘴帽的張家輝亦展露燦爛笑容，面色紅潤飽滿，臉頰圓潤有肉地，狀態極佳。不過網民就以貼圖遮擋了自己與關詠荷的臉，相當神秘。

有網民在深水埗巧遇張家輝與關詠荷，並將合照分享到小紅書。（小紅書）

有大批網民看到照片後，立即留言問中間的是否關詠荷：「剛剛撞到的？幹嘛把我們關詠荷？（中間）也擋住了」、「請你讓我看看荷姐的臉，求求你了」、「做咩擋住娥姐」、「點解要遮陀槍師姐」。其後有另一網民在留言區分享了同日張家輝、關詠荷在拉麵店用餐，與店主的合照。照片中，關詠荷素顏上陣，皮膚白哲毛孔細嫩，並將手搭在老公肩上，非常甜蜜。

同日兩人到拉麵點用餐。（小紅書）

張家輝入行多年零緋聞，於16年前曾接受鄭丹瑞節目《Home Sweet Home》訪問，被問到「有沒有想過要偷食？」，張家輝就大方回應：「梗係有啦，點會冇？無時無刻啊！但要夠膽先可以啊！首先，你唔好話驚冇咗嗰老婆，破壞咗嗰家庭，係連帶我嘅事業，我成個人嘅一切，所有辛苦建立嘅嘢，就係為咗一次偷情？然後我努力工作去建立嘅家庭同所有事，都會因為一次偷食而要全換掉，我覺得條數好似唔係咁划算，我點解要咁樣去搏？」至今仍有不少網民都記得張家輝這段說話，更大讚他能夠保持初心，不被外間的誘惑動搖，是娛樂圈中的清泉。