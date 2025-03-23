黃秋生笑言新戲冇收錢　MV重現《無間道》墮樓：冇我嘅穿透式演技

香港電影工作者總會今日（22日）舉行2025年度春茗晚宴，會長古天樂攜同田啟文、黃秋生、蘇玉華、張繼聰、謝安琪、衛詩雅及周家怡等一眾演員出席。「總會拍電影」計劃作品《不赦之罪》主演黃秋生、蘇玉華與George歐鎮灝亦有出席春茗，三人亦一同接受傳媒訪問，作為計劃首部上映作品，黃秋生笑言：「咁巴閉㗎咩？非常榮幸呀！」

香港電影工作者總會會長古天樂，攜同「總會拍電影」計劃首部上映作品《不赦之罪》團隊黃秋生、蘇玉華及George歐鎮灝一同出席春茗。（葉志明 攝）

香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃首部上映作品《不赦之罪》，由黃秋生主演。（葉志明 攝）

香港電影工作者總會「總會拍電影」計劃首部上映作品《不赦之罪》，由黃秋生、蘇玉華及George歐鎮灝主演。（葉志明 攝）

近日《爸爸》監製透露劉青雲自願削減片酬演出，黃秋生笑言「零」片酬接拍：「我好似都冇收錢！」蘇玉華隨即笑指：「未收錢啫，唔係冇嘅！」黃秋生繼續一貫幽默本色：「唔係喇，我問下佢先，原來有錢㗎？」談到與蘇玉華合作，黃秋生大讚：「直情冇得頂，如果冇咗佢我都唔知點演！（蘇：你唔之前當面讚我？）妳有老公㗎嘛，講埋啲咁嘅嘢，驚誤會嘛！」至於首度與新晉演員歐鎮灝合作，秋生更力舉四個優點：「又靚仔、又勤力、又聽話、又乖！唔錯，繼續努力！」

黃秋生笑言未為《不赦之罪》收取片酬，更幽默表示發覺自己原來有錢收！（葉志明 攝）

早前黃秋生於網上節目中評論Tyson Yoshi與YT周殷廷新歌《1994》MV期間，引起不少網民回嚮，黃秋生坦言狠評背後原因：「因為佢模仿啲垃圾歌模仿得好似，因為當年啲歌係行貨、垃圾歌，聽完之後哼唔返個旋律，會唔記得。同埋啲車係嘥多咗錢，同樣效果（可以唔駛炒），做咗老襯！」至於雲浩影於MV中重現黃秋生《無間道》的墮樓一幕，秋生笑言：「完全唔同！佢打橫咗！阿女冇我嗰種穿透式演技！」歐鎮灝亦表示：「唔夠飢餓！」秋生又再大讚：「叻仔，佢知呀，唔夠飢餓！」

黃秋生表示雲浩影於《1994》MV中未及自己穿透式的演技。（葉志明 攝）

雲浩影在MV墮樓慘死一幕，學足《無間道》。（《1994》MV截圖）

《無間道》裡黃秋生墮樓一幕非常經典。（《無間道》電影截圖）

《無間道》裡黃秋生墮樓一幕非常經典。（《無間道》電影截圖）

黃秋生作為三屆金像影帝，對憑《虎毒不》提名影后的談善言讚譽有加，更揚言對方有冠軍相兼實力：「我有一日突然之間見到佢個樣，覺得佢有冠軍相！我純粹同睇相角度。嗰部戲我睇過，佢做得好好，佢的確係非常努力，同做得好好！」秋生笑言未思考與談善言的合作空間，並笑指：「我最近畫畫多、作曲多，唔駛同人合作。」