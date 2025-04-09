獨家｜張家輝為《贖夢》親身倒吊　雙面女鬼恐怖特技化妝大有來頭

由張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉合演的電影《贖夢》，上畫以來獲大家支持，上畫兩星期，票房截止今日（9/4）中午已達800萬。踏入第三周，《香港01》獨家獲得電影製作花絮，其中在戲院嚇到不少觀眾的雙面女鬼，原來這一幕製作都大有來頭，負責演出的演員叫胡嘉盈（Nana），是專業的特技演員，而其妝容就是出自《破‧地獄》特技化妝師Wilfred Wan手筆。



由張家輝執導及主演，劉俊謙、陳法拉合演的電影《贖夢》，上映至今獲不少好評。（《贖夢》劇照）

其中一條製作花絮，記錄張家輝拍攝從高處墮樓一幕，家輝全程親身上陣。（《贖夢》花絮相片）

其中一條製作花絮，記錄張家輝拍攝從高處墮樓一幕，家輝全程親身上陣，埋位前細心思考一次鏡頭走位，一喊Action，家輝就被凌空吊起，慘烈叫喊，加上強力風機出來的效果，成功營造出高速墮下的感覺。該鏡頭原定是橫向拍攝，再90度轉向變成倒豎衝飛墮，不過睇完Playback家輝覺得可以再加強效果，於是來多個親身倒吊拍攝，力臻完美。

為拍出更真實效果，家輝追加一個倒吊鏡頭拍攝。（《贖夢》花絮相片）

為拍出更真實效果，家輝追加一個倒吊鏡頭拍攝。（《贖夢》花絮相片）

而另一幕是講到張家輝飾演的「蔡辛強」，害了Brian飾演的「阿痴」一家，從此不時夢見一家人前來尋仇。而阿痴的太太更化身雙面女鬼，以倒後爬行的方式突襲蔡辛強。負責飾演女鬼的胡嘉盈（Nana），原來是專業的特技演員，其倒後爬行的速度及流暢度，相當有效果，難怪家輝也笑言她這次演出，可謂是代表作，光宗耀祖。

24味的Brian，在戲中飾演蔡辛強的好友阿痴，一直是蔡的噩夢來源。（《贖夢》花絮相片）

這幕「床上戲」，零興奮，真驚嚇。（《贖夢》花絮相片）

值得一提是雙面女鬼的妝扮，容貌相當逼真，加上衣著配合，如真的一樣。而這個特技妝原來出自《破‧地獄》特技化妝師Wilfred Wan手筆，當日他在《破．地獄》中，負責製作梁雍婷愛人「熙雯」（陳佩欣 飾），以及韋羅莎戲中囝囝的遺體，逼真程度令人咋舌。

負責飾演女鬼的胡嘉盈（Nana），原來是專業的特技演員，其倒後爬行的速度及流暢度都叫人佩服。（《贖夢》花絮相片）

家輝與女鬼背影合照，容貌相當嚇人。（《贖夢》花絮相片）