九龍城寨｜古天樂承諾續集要更好　《尋秦記》被笑傳說︰今年出街

2025年影壇盛事《第43屆香港電影金像獎》，19個獎項都已塵埃落定，電影《九龍城寨之圍城》更獨攬9個獎項成大贏家，在慶功宴上，古天樂直言好開心︰「我唔理，我好開心，真係攞好多獎，真心開心，起碼證明我呢部戲可以行出海外，去到日本、去到康城，我哋嘅努力冇白費。」



古天樂高興《九龍城寨之圍城》獲得好成績，「起碼證明我呢部戲可以行出海外，去到日本、去到康城，我哋嘅努力冇白費。」（梁碧玲 攝）

電影《九龍城寨之圍城》獨攬9個獎項成大贏家，導演鄭保瑞表示自己一直在現場，一直替幕後工作人員緊張，希望他們可以得獎。（梁碧玲 攝）

導演鄭保瑞又表示自己一直在現場，一直替幕後工作人員緊張。「因為好多幕後團隊一直在後面付出很大努力，我一直好緊張佢哋可唔可以拎獎，所以好開心可以拎到好多個獎，但冇諗過9個。」林峯即時搶答︰「《九龍城寨》嘛！」

講到開拍續集，古天樂主動問魚蛋妹想唔想拍，仲話可以講魚蛋妹成長後故事。「有咩咁出奇呀！《龍頭》同《終章》，一部講過去，一部講未來，點解唔可以講佢成長呀？」（梁碧玲 攝）

今集成績這麼好，續集是否更有信心？導演鄭保瑞就明言信心是有，但更需要是小心製作。古天樂即時作補充︰「應該要做好啲！我今日好想講一句說話，之前做一部戲我哋好艱難，又搭景又做特技，花好多錢，如果我哋今日可以做到一份感覺，一份回憶，點解我哋唔可以將成本減低，去做一部更加好睇嘅戲呢？係咪一定要搭咁大個景，要做咁多電腦特技呢，我只想講，打一定要打到最足，呢個係每一個人嘅付出，但畫面上要花費嘅嘢係咪可以慳啲呢？因為全球都變緊，點樣將成本降低，呢個係另一個問題。」

古天樂希望續集的成本可以降低，減少搭景及電腦特技花費。（梁碧玲 攝）

問到伍允龍失落最佳男配角可有失望？「我好開心呀，有份提名已經好開心，呢個經驗好開心，我又可以帶媽咪嚟睇，套戲成績又咁好，好感謝！」（梁碧玲 攝）

至於在台上，蔡思韵以《尋秦記》是都市傳說來開玩笑，問到古生到底部戲會幾時上畫？古生就將個波交畀林峯︰「阿峯，你話畀人聽！」林峯︰「其實呢部戲今年會出街。」古生再加強語氣︰「係呀，唔係傳說嚟㗎，好快會見到！」