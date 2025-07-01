蔡瀾被傳生前逼陳寶蓮拍三級片　助理提四點鐵證怒斥：毀先生清譽

「香港四大才子」之一、著名作家蔡瀾上月25日辭世，享壽85歲。蔡瀾生前為著名香港電影監製，先後效力邵氏及嘉禾公司，亦為三級艷情片始祖之一，出品監製《聊齋艷譚》《滿清十大酷刑》等電影。蔡瀾生前助理楊翱昨日（30日）在社交平台發長文，嚴正澄清近期網絡流傳的不實謠言，特別針對「蔡瀾逼迫陳寶蓮拍攝三級片《燈草和尚》」的指控，強調：「謠言止於智者」，並提出四點鐵證反駁！

蔡瀾生前為著名香港電影監製，先後效力邵氏及嘉禾公司，亦為三級艷情片始祖之一。（視覺中國）。

網傳「蔡瀾逼迫陳寶蓮拍攝三級片《燈草和尚》」楊翱發表文章進行澄清。（《聊齋三之燈草和尚》截圖）。

楊翱提四點鐵證擊破謠言

楊翱於社交媒體上發文表示，由於《燈草和尚》上映時自己年僅7歲，只能根據公開資料查證。楊翱提出第一點，指出：「陳寶蓮小姐生於1973年，拍攝《燈草和尚》是1992年，若以此倒推，陳寶蓮小姐拍攝時應已年滿十八歲」。第二，楊翱直指關鍵證據：「《燈草和尚》的工作人員名單上，根本沒有（蔡瀾）先生的名字，為何會牽扯到先生身上？」更強調蔡瀾僅監製過《一眉道人》及《B計劃》，從未參與《燈草和尚》。

楊翱指出《燈草和尚》工作人員名單中，根本沒有蔡瀾的姓名。（視覺中國）

第三，對於陳寶蓮當年簽約過程，楊翱質疑：「我在香港居住多年從未聽說類似傳聞，反而是在蔡瀾過世後才爆出」，要求造謠者「若是從網絡上搜集，請列舉出原始文章作爲證據，否則，就是臆測，甚至杜撰」。最後楊翱第四點指出時間線矛盾：「陳寶蓮於2002年過世，而蔡瀾從2010年就開始使用社群網站，先前都沒人提出此事。為何先生去世後不足一周，卻突然傳出這段消息？是否有人借此博取流量、嘩衆取寵？大家仔細思考一下，便見端倪」。

主演《燈草和尚》的女主角陳寶蓮早於2002年離世。（《燈草和尚》電影劇照）

同步澄清身份誤傳

楊翱於文中，亦同時糾正個別媒體報道資料錯誤：「蔡太太姓張，而非姓方。多篇報道裡將蔡太太名字寫作『方瓊文』，實為錯誤」，並確認蔡瀾祖籍廣東省潮州市，出生於新加坡。

蔡瀾祖籍廣東省潮州市，出生於新加坡。（視覺中國）

對於在蔡瀾身故後傳出的不實負面傳聞，楊翱鄭重聲明：「本文內容，我附（負）上一切責任，若有任何錯誤，也由我個人承擔。若有證據反駁，煩請在評論中提出。若無證據，煩請不要再積非成是，毀先生清譽。」