少林女足︱田啟文透露兩位師兄弟有望登場　笑言：可能嬲咗唔嗌我

銀都機構雙南院線旗下影藝戲院，最新影院CineArt MegaBox昨日（10日）舉行開幕典禮，邀請立法會議員霍啟剛先生、香港電影工作者總會發言人田啟文及金牌經理人黃柏高等出席，欣賞開幕電影《超人》（SUPERMAN）IMAX with Laser版本放映！

田啟文出席影藝戲院開幕典禮。（葉志明 攝）

霍啟剛、田啟文出席影藝戲院開幕典禮。（葉志明 攝）

田啟文於開幕禮上接受傳媒訪問，坦言香港電影上半年不少消息令人傷感，但樂見市道復蘇：「見到戲院有人接手、今個月開拍兩部戲，陸續有好消息令大家冇諗得咁灰，係一個復蘇嘅開始！」對於上半年香港電影票房收入下跌，田啟文淡然回應指：「其實係意料中事，戲院結業加上上映嘅戲碼未夠號召力，但我樂觀、預計下半年肯定好過上半年！投資者一路都觀望緊，同埋要消化咗啲存貨先！」

田啟文接受傳媒訪問時坦言，香港電影上半年不少消息令人傷感，但樂見市道復蘇。（葉志明 攝）

提到香港待上映電影存貨，由鄭中基自導自演、田啟文監製的《阿龍》亦在待解封之列，田啟文回應上映時指：「《阿龍》原本4月上映，好耐之前簽約由嘉禾發行，但知道嘉禾院線會結業、傾落先知會全線結業，但我唔講得！依家定咗9月4號上映，由洲立院線發行。」鄭中基目前正處理離婚官司，對電影宣傳方面或帶來影響，田啟文表示原定今日進行網上媒體宣傳，但因處理家事改期，預計月底將重啟宣傳活動：「同佢傾過，佢都知道要面對、要講，大家點都會問家事，佢話可以講嘅佢實講！」在《阿龍》以外，田啟文亦談到《神秘寶藏》解封上映的可能性，笑言：「我估要等另一部戲《澎湖海戰》上映，大家覺得海戰片得喎，快快脆脆推出都唔定！」

田啟文確認《阿龍》即將上映。（葉志明 攝）

周星馳執導新作《少林女足》近日煞科，田啟文估計留待完成後期製作，便會全國上映，至於《少林足球》師兄弟粉墨登場的機會，三師兄「田雞」則透露：「我知道嘅有大師兄（黃一飛）有份做嘅，我就冇份啦！肥仔（林子聰）係執行導演，唔知有冇份呢？」續笑指：「佢冇叫我呀！我等緊佢嗌我，但佢唔肯嗌嘛！佢淨係打過一個電話畀我，問我係咪有亂講佢嘅嘢，我話冇講、唔知係咪有人亂寫、可能嬲咗我所以唔嗌我啦！」田啟文表示曾經受邀請到現場探班：「殺青嘅時候有嗌我，但嗰日我唔得閒，因為佢有喺香港拍一日，不過我知道得慢，如果唔係都去八卦下！」

周星馳執導新作《少林女足》近日煞科。（視覺中國）

田啟文透露「大師兄」黃一飛會在《少林女足》出現！（《少林足球》劇照）