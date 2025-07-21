蔡瀾訪問關之琳片段出土　爆勸阻朋友追關之琳：食到你骨都冇得剩

「香港四大才子」之一、著名作家蔡瀾上月25日辭世，享壽83歲。蔡瀾生前為著名香港電影監製，先後效力邵氏及嘉禾公司，亦為三級艷情片始祖之一，出品監製《聊齋艷譚》《滿清十大酷刑》等電影。蔡瀾生前曾與倪匡、黃霑主持著名節目《今夜不設防》，亦與李綺虹主持《蔡瀾嘆世界》節目，近日蔡瀾一段訪問關之琳的片段出土翻紅，其中談到感情生活部分，蔡瀾自爆身邊曾有朋友有意追求關之琳卻被自己勸阻！

「香港四大才子」之一、著名作家蔡瀾上月25日辭世，享壽83歲。（視覺中國）

蔡瀾一段訪問關之琳的片段出土翻紅，其中談到感情生活部分，蔡瀾自爆身邊曾有朋友有意追求關之琳卻被自己勸阻！（微博影片截圖）

在《蔡瀾嘆世界》節目節錄中，當時出道約十多年的關之琳提到時間不斷投入到拍戲，坦言過程甚為艱辛：「因為其實我唔係好啱拍電影，入行嗰時係為咗一份工作、我唔知（拍戲）係咩事，入到呢一行原來……我又怕醜、又唔識做戲，同班工作人員似溝通唔到，初初係唔慣嘅。直至八十年代拍嘉禾嘅電影，嗰時我先愛上咗電影、先鍾意演戲！」關之琳亦表示美貌成為自己的侷限：「我覺得好多導演對我信心唔係太大，好多角色我都可以做到，佢哋覺得我個樣限制咗好多嘢！」主持人蔡瀾則美言指：「我就對妳非常有信心！」

關之琳表示美貌成為自己的侷限。（微博影片截圖）

談到感情生活，蔡瀾笑言：「記唔記得好耐之前，我話有個男人想接近妳，我同個男人講『你唔好幻想咁多啦！陣間關小姐食到你骨頭都冇得剩！』結果果然如此！」關之琳大笑後表示：「其實我個樣係呃到人㗎，譬如人哋覺得我係要被照顧，我好似咩都唔識做、要照顧我，我係小鳥依人咁！其實我係好獨立㗎，係帶隊嗰個嚟！不過有時我都想人哋幫我做晒啲嘢，所以都會扮小鳥依人，係幸福嘅！」

蔡瀾自爆曾勸阻朋友追關之琳，引關之琳大笑！（微博影片截圖）

蔡瀾自爆曾勸阻朋友追關之琳，引關之琳大笑！（微博影片截圖）