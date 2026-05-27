屍殺禁區｜44歲全智賢生圖曝光　穿短上衣曬「川字腹肌」震驚網民

韓國女星全智賢儘管已經44歲、兩個孩子的媽媽，狀態依舊維持得相當驚人。



她近期帶著新作《屍殺禁區》（Colony）展開宣傳活動，沒想到就因為超狂身材再度成為話題焦點。現場曝光的照片中，她穿著短版上衣搭配長裙，超狂的川字肌跟小蠻腰全被鏡頭捕捉，讓不少韓國網友驚呼：

這是我看過最清晰的腹肌了！

現場曝光的照片中，全智賢穿著短版上衣搭配長裙，超狂的川字肌跟小蠻腰全被鏡頭捕捉。（Instagram@giannajunfp）

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全智賢身材曝光由具教煥、申鉉彬、池昌旭等人共同主演的《屍殺禁區》劇組，近日馬不停蹄在首爾各大戲院舉辦映後活動。其中，全智賢的造型意外掀起熱議，她以灰色內搭結合休閒外套現身，腰部的鏤空設計讓修長比例更加突出。尤其她只是在沒有刻意用力的情況下，腹部就可以浮現清晰的「11字腹肌」，現場觀眾看到後紛紛發出驚嘆聲，直呼「體態管理太不可思議」。

事實上，全智賢向來對飲食與身材要求極高，劇組日前受訪時也透露，她在拍攝期間甚至自備小冰箱，裡頭放滿各式健康食材，對餐點內容相當講究，還曾經把芹菜當零食來吃。導演延尚昊更笑說：

全智賢演員吃的食性跟我們不一樣，有像蔬菜類長得像棍子的，她還叫我試吃看看。

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