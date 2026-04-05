馬克龍夫人也是韓迷　國宴全智賢PSY獲邀　Felix晒法文搶鏡

韓國流行娛樂產業風靡全球，連法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）也是韓流粉絲。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）夫婦4月3日訪問韓國，青瓦台為其舉行國宴。女星全智賢及Stray Kids成員Felix也出席，並與布麗吉特見面。相關畫面登上韓國總統李在明的YouTube頻道，引發熱議。



韓法建交140週年之際，馬克龍夫婦3日訪問韓國，青瓦台迎賓館舉行國賓午宴，約140名兩國政商及各界代表出席。當天，全智賢以名譽宣傳大使身份受邀參加，Stray Kids成員Felix也以韓國文化交流代表身分亮相。

法國總統馬克龍夫婦3日訪問韓國，青瓦台為其舉行國宴。女星全智賢及Stray Kids成員Felix也出席。（IG@emmanuelmacron）

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Felix小秀法文 馬克龍略感驚訝

韓國總統李在明的YouTube頻道3日釋出一段宴會畫面，可見Felix與馬克龍夫婦及李在明夫婦一同合影。隨後Felix與馬克龍寒暄時，小秀了一句法文：

Merci Beaucoup（非常感謝）。

讓馬克龍略感驚訝。布麗吉特、李在明與第一夫人金惠景則站在一旁，聆聽兩人的對話。

Felix表示，自己高中時曾學過2年法文，但之後就沒有再練習，很榮幸能在今天這樣的重要交流場合出席。畫面隨後轉到全智賢與布麗吉特同框的場景，兩人互相交流眼神。布麗吉特向周遭人表達感謝，全智賢則禮貌地請對方入座，互動自然。

法國總統馬克龍夫婦3日訪問韓國，青瓦台為其舉行國宴。女星全智賢及Stray Kids成員Felix也出席。（YouTube@이재명tv）

事後，馬克龍也在個人Instagram分享與現場嘉賓的合照與影片。除了Felix多次入鏡外，「江南大叔」PSY也出現在畫面中，眾人對著鏡頭露出燦爛笑容，展現國宴現場輕鬆愉快的氣氛。

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