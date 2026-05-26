屍殺禁區｜韓台票房奪冠　導演籌備「全智賢計畫」　5.28在港上映

《屍殺列車》導演延尚昊最新喪屍鉅獻《屍殺禁區》上週五（22）在台上映，首週末三天票房飆破4200萬，空降全台票房冠軍！



全台戲院場次爆滿，許多觀眾抱怨到了影城卻買不到票，甚至連午夜場都湧現大批排隊入場人潮，引爆全台喪屍觀影熱潮。

《屍殺禁區》一上映即空降韓國、台灣兩地區票房冠軍。（《屍殺禁區》劇照）

《屍殺禁區》5月28日在香港上映，更多劇照：

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許多觀眾觀影後紛紛大讚：

「近期看過最值回票價的電影」

「兩個小時毫無冷場！」

「看完電影後，超擔心會有喪屍出現在影廳外面！」



韓國女神全智賢在片中飾演一名生物工程師「權世貞」，在被封鎖的大樓中成為未被感染的倖存者之一，帶領其他倖存者試圖在喪屍大軍的圍攻下逃出生天。

延尚昊導演透露，一開始很擔心身為大明星的全智賢是否會不適應《屍殺禁區》的拍攝環境，結果完全不是這樣，「全智賢在等待拍攝時，為了不無聊地度過那段時間，總是帶大家進行一些團康活動。有時候也會從家裡帶一些食物分給大家，像是肉乾、芹菜等，總是很親切地對待大家，讓氣氛變得很好。如果演員們彼此相處得很好的話，工作人員工作時也會較自在，真的很謝謝她！」

全智賢對此謙虛表示：

我覺得拍攝現場的時間非常珍貴，女演員隨著年紀增加，就會少了很多機會，所以我總是覺得很感激。我認為自己必須在工作和家庭之間取得好的平衡，才能好好地做自己。就這樣好好地生活的話，我相信會獲得好結果，也會遇見許多好人。

導演則透露現在正在籌備「全智賢計畫」，他說：「最近每當在構思『全智賢計畫』時，總覺得壓力很大，一直想著必須成功才行。在和編劇開會時，總會討論該怎麼寫才會讓全智賢演員有興趣參與，最近真的很認真在進行這個計畫！」此話一出，令外界都相當期待導演和全智賢再次合作的作品。

《屍殺禁區》上週四（21）在韓國上映後空降票房冠軍，並榮登2026年在韓國上映電影中的開票冠軍，此外，韓國上映第3天，觀影人次就突破100萬，是今年在韓上映電影中最快突破100萬觀影人次的作品，超越今年韓國破1687萬觀影人次的現象級電影《王命之徒》上映首週末的票房成績！

《屍殺禁區》上映首週末兩天總觀影人次為105萬1633名，昨日（24）更以72.4%的市占率橫掃韓國票房市場，徹底掀起喪屍熱潮。《屍殺禁區》將於5月28日在香港上映。

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