《寂寂毛聞》耗時十年紀錄流浪毛孩　首創黃金時段口述影像場次

在繁華都市的暗角，無數流浪動物正默默承受著被遺棄與傷害的痛苦。由本地製作團隊「港故仔」傾力十年打造、記錄香港流浪動物真實困境的紀錄片《寂寂毛聞》宣佈正式公映。本片不僅是一部關於救援的作品，更是一場推動社會共融與生命教育的集體行動。

海报。（官方提供图片）

十年一劍：揭開「毛守救援」最前線的血與淚

《寂寂毛聞》團隊自十年前起，持續追蹤紀錄流浪動物的生存狀態。影片核心圍繞本港知名動物救援組織「毛守救援」的日常。創辦人 Kent（陸家捷）帶領團隊無視風雨與假期，守護受傷、受虐及被棄養的生命。影片透過鏡頭探討香港城市規劃、隨意放養及過度繁殖所帶來的連鎖問題，反思人類與動物的共存之道。

「毛守救援」Kent 創辦人 表示： 「我每天都在和動物打交道，牠們的眼神、毛髮、呼吸，都是最真實的存在。很多人覺得這些細節微不足道，但我相信，正是這些細節，構成了我們與生命之間最誠懇的連結。」

「港故仔」創辦人 Wallnex導演 表示：「這十年來，我看見 Kent 如何把理念化為行動，從街頭的救援到文化的倡議，他的堅持與熱情讓我深受啟發。很多時候，他的行動比言語更有力量，提醒我們影像與生命之間的連結，原來可以如此深刻。

是次觀影禮獲得多位藝人、社會及動保界人士支持，現場氣氛熱烈。出席嘉賓包括：海峰環保教育基金創辦人 郭秀雲、歌手藝人 關嘉敏、鄺星宇、沈瞳伽Eyez、Girlz Station、 香港電台第2台寵物節目《有尾相伴》主持 劉倩怡、商業電台《主子主場館》節目主持 馬騮搣、北區區議員 劉鎮海、「龜途」創辦人 邦Sir、香港寵物業商會公共關係及對外活動事務委員會主席 Zoie Cheng等等。各位嘉賓在觀影後均表示，影片不僅展現了生命的細膩與真誠，更引發了對文化保存、動物守護及環境教育的深刻思考。

大合照。（官方提供图片）

打破隔閡：口述影像版本進駐「黃金時段」

為了落實「共融電影」的理念，《寂寂毛聞》在視障顧問 黃明慧（FAFA）推動下，特別自資製作口述影像版本。與傳統做法不同，團隊特意將口述影像場次安排於黃金時段上映，鼓勵健視與視障觀眾同場觀影。

團隊特意將口述影像場次安排於黃金時段上映。（官方提供图片）

實際支持：門票收益半數捐贈 支援受虐毛孩醫療

《寂寂毛聞》不僅透過影像發聲，更付諸實行。本片所有門票收益在扣除戲院租用成本後，將直接捐予「毛守救援」。這筆款項將用於支援該組織旗下獸醫中心的龐大醫療開支，幫助受傷毛孩重建對人類的信任，尋找溫暖的家。

生命教育：種下同理心的種子

針對年輕一代，電影真實呈現了拯救生命的艱辛，旨在傳遞「養寵物是一輩子承諾」的訊息。團隊期望透過大銀幕的震撼，啟發學生尊重弱小，將「可以不愛，但請不要傷害」的種子播撒在社區每一個角落，讓香港街道不再有「流浪」，只有「庇護」。