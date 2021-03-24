《#PTGF出租女友》兩位新演員亮相　Erena試鏡靠Cosplay突圍

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-24 21:57

由蕭定一旗下「hmvod」開拍，鍾培生有份投資的話題港產片《#PTGF出租女友》現已開鏡拍攝，今日（23日）一眾女演員更率先以戲中Cosplay服裝跟傳媒見面。 攝影：葉志明

Amber（左）與Erena（右）分別扮演蜘蛛女和不知火舞。（葉志明攝）

當中兩位女新演員Amber（葉俙賢）以及24歲的Erena分別打扮成蜘蛛女以及不知火舞，令人目不暇給。Amber跟Erena皆透過試鏡入選，前者在朋友極力建議下一試，而後者則是KOL，Amber自言：「我係Sell性感同埋敢言！」問到首次拍戲有甚麼挑戰時，她回應：「要喊係一個挑戰，角色好跳脫、情緒化都好符合我個人性格。」

Amber與Erena首次拍戲，即有機會與趙善恆（左二）和岑珈其（右二）合作。（葉志明攝）

至於Erena的Cosplay衣着十分性感，但她直言不感尷尬：「唔會啊，因為我本身都有玩開Cosplay，之前試鏡都有畀過不知火舞導演睇，可能咁都留咗深刻印象畀佢，而家咁着已經係喺戲入面最性感，其實主要睇戲份同埋內容，幾性感我都OK。」

Erena本身都有玩過cosplay，自言sell性感及敢言，而Amber有做開模特兒，她有經營YouTube Channel。（葉志明攝）

至於Amber本身都有拍開YouTube，亦會經營IG。Amber說：「雖然係第一次拍戲，不過大家都好幫我、教我，點樣可以做到想要嘅效果。（性感方面會唔會好大尺度？）暫時唔會好性感。（係會見到）少少事業線，至於今日要扮蜘蛛女都唔算好有難度，起碼我覺得黑色係顯瘦，都幾好。」

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