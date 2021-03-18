《#PTGF出租女友》沙律郭奕芯各自各性感　12位新演員搶鏡登場

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-18 20:31

今早開鏡的話題港產電影《#PTGF出租女友》齊集不少女星，當中包括鄧月平、張沛樂（沙律）、程美段、郭奕芯、馬俊怡（Rose Ma）、秦楚瀅（娜美）以及從招募中選出的十多位的新演員，當中大家又認得出多少位呢？ 攝影：葉志明

沙律和郭奕芯都着得比較性感，不過女主角鄧月平就勁密實。（葉志明 攝）

《#PTGF出租女友》男女主角定為趙善恆及鄧月平，其餘演員就有張建聲、張沛樂（沙律）、程美段、郭奕芯、岑珈其、馬俊怡（Rose Ma）、張松枝、秦楚瀅（娜美）、張家希（Jon Jon）以及一班年輕靚女星，包括曾在第一季《向西聞記》單元主演《PTGF》的張沛樂（沙律）、程美段、郭奕芯（Ashina）、馬俊怡（Rose Ma）及YouTuber娜美等等幾位IG女神。

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從招募中脫穎而出的十多位的新演員。（葉志明 攝）

故事大綱

《#PTGF出租女友》講述一名富家子弟（恆仔 飾）屢遇情傷，偶然下成為PTGF界之王，沒料到他再一次遇到一個PTGF（鄧月平 飾）令他沉船，最後換來失戀下場，結果他在一夜之間將三千幾張PTGF的照片在網上公開，全面摧毀PTGF世界。今次率先介紹其中3位新女演員，Erena、Kylie以及Ursula，首先23歲的Erena飾演趙善恆的舊同學，熱愛Cosplay，同為PTGF的她受事件影響最深，而萌生輕生的念頭。

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