《拾荒法師》富川首映座無虛席　何超儀自爆在垃圾山浸臭水拍打戲

韓國富川國際奇幻電影節近日迎來一場華語電影盛事。超自然犯罪驚悚動作片 《拾荒法師》（The Mage）在電影節舉行全球首映，吸引大批影迷蜂擁而至 ，超過300個座位的放映廳一早就座無虛席，氣氛熱烈如嘉年華。



《拾荒法師》（The Mage）在電影節舉行全球首映。（公關提供）

影片結束後，掌聲雷動，觀眾仍沉浸在故事的奇幻與震撼之中。 大會特別安排大師班，讓何超儀率領主創團隊與來自世界各地的影評人 、文化界人士及熱情觀眾深入交流。主持人引領話題，何超儀分享了拍攝過程中最艱辛的一場戲——垃圾山追逐打鬥場面 。

《拾荒法師》（The Mage）在電影節舉行全球首映。（公關提供）

何超儀回憶道雨中打鬥戲仍有餘悸

「那一場戲完全是在真實的垃圾場拍攝，所有道具都是堆積如山的真垃圾，」何超儀回憶道。當晚是一場雨中打鬥戲，劇組已多加水車噴水來製造大雨滂沱的效果，地面浸滿污水 ，混雜著碎石 、碎玻璃和釘子 ，危險重重。她與男主角陳家樂（Carlos Chan）必須在泥濘中奔跑追逐、與奸角張文杰激烈對打，一不小心就可能受傷。「我試了幾次，服裝下擺一直絆腳，最後只好當場剪掉才能順利拍攝。為了達到最佳效果，我來回奔跑多次，整個人泡在污水裡，頭巾也浸滿臭水 。拍完回家後，身上那股味道久久不散。」何超儀憶述時仍心有餘悸。

一向有潔癖的何超儀笑言 ，片中許多場景都需要與垃圾「同台演出」，連家中場景也堆滿垃圾山 。她曾向導演請求，希望用劇組準備的「乾淨」垃圾， 至少知道來源才安心 。彭發導演則笑著揭秘：「我一直告訴她垃圾是假的，其實全是從街上撿回來的真垃圾，只是先都消過毒！」何超儀聽後表情無奈，現場觀眾與主創笑成一片 ，氣氛輕鬆溫馨。

何超儀回憶道雨中打鬥戲仍有餘悸。（公關提供）

大師班影迷盛讚何超儀與Iman演出出色

大師班上，韓國媒體與影迷對新人Iman的表現給予高度讚揚，稱其首次大銀幕演出自然流暢，完全不像新人 。而現實中的Iman斯文有禮、溫文爾雅，跟電影裡那個霸道剛強的警官角色落差很大 ！

何超儀笑說，Iman最近接下健身品牌代言 ，勤於健身 、減重並改變髮型，連她看回電影都差點認不出來。Iman則感性分享，他謂非常感謝何超儀與陳子聰，讓他的夢想成真。終於來到世界首映這一天，他這一生 、甚至下一生都會永遠記得。

而他印象最深的一場戲，是在中環隧道被何超儀口中符水噴臉的鏡頭。那是他的首天拍攝，本來以為只是彩排，沒想到導演早已與何超儀「串通」，一來便是真正開機捕捉他措手不及的真實反應，完美呈現導演想要的自然效果。

大師班影迷盛讚何超儀與Iman演出出色。（公關提供）

眾多粉絲親臨電影首映現場

大師班結束後，戲院外仍有大批影迷排隊等待簽名與合照。不少人從北京、香港、 日本專程飛來，只為親臨首映盛況。其中多位日本與韓國影迷更是何超的忠實粉絲，追隨她20年，看過她所有作品，還對片中香港場景充滿好奇，不斷追問相關地點的拍攝細節。因排隊人數過多，大會特別安排在戲院外場館進行簽名會，何超儀、 Iman與陳子聰耐心逐一滿足影迷要求，足足花了一小時才離開。有來自北京的影迷更帶來多套何超儀歷年電影劇照與海報請她簽名，令她大為感動。

眾多粉絲親臨電影首映現場。（公關提供）

法國影后Isabelle Huppert出席慶功派對

當晚，電影節主辦方為慶祝首映成功，特意舉辦After Party 。何超儀驚喜發現，本屆獲終身成就獎的法國影后Isabelle Huppert也現身派對。兩人前一晚在頒獎禮上已相談甚歡，這次Huppert特意前來與何超儀敘舊，兩人傾談整個晚上，氣氛融洽。多位韓國導演也前來合影、打招呼，熱切希望邀請兩位影后未來合作。何超儀與Isabelle雙方均交換聯絡方式，均表達了積極探討合作的可能性。派對尾聲， Huppert離去時，何超儀、陳子聰Iman等人親自送別，留下溫馨難忘的一夜。

法國影后Isabelle Huppert出席慶功派對。（公關提供）

《拾荒法師》以獨特的角色設定、扣人心弦的超自然劇情與彭氏兄弟招牌的驚悚動作場面 ，成功征服國際觀眾。全球首映的熱烈反響，不僅為香港電影注入新能量，也為這部充滿奇幻與人性的作品開啟了國際巡迴的亮麗序章。期待它在更多影展與觀眾面前綻放光芒！