謝賢逝世｜《殺出個黃昏》林家棟氹掂四哥除眼鏡：佢驚我玩玩下

香港影壇一代巨星謝賢，今日傳來逝世消息，享年89歲。謝賢最後一部電影作品，是由林家棟監製，高子彬執導，馮寶寶、林雪一同演出的《殺出個黃昏》。該片更為謝賢贏得人生第一座金像獎最佳男主角，正式封帝。



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《殺出個黃昏》在推出預告時，已經引起影迷關注，皆因見到甚少除眼鏡演出的謝賢，都肯除眼鏡素顏上陣。謝賢曾接受傳媒訪問時表示：「以前拍戲戴眼鏡是多樣東西輔助拍攝，絕非單純為有型。」

當年四哥拍《情陷夜中環》，就算拍床戲都堅持戴超上陣，成為一時佳話。（網上圖片）

至於如何成功說服四哥除眼鏡，監製林家棟曾接受《香港01》訪問時表示，一切都是信心問題。林家棟︰「其實佢唔係介意除眼鏡演，問題係佢唔識我，信我唔過，驚我咃係咪玩玩下，搞爛佢招牌。所以拍攝前，我同導演同佢見過４、５次面，了解成個故事講乜，想佢演得貼地一點，更能重現當日凌厲嘅眼神。起初佢仲十五十六，後來我話唔好咁對我啦，我有扮過你呀！然後播出我扮佢嘅片段（《難兄難弟之神探李奇》）佢睇，大家先建立出互信。」

林家棟當年在《難兄難弟之神探李奇》扮過四哥。（網上圖片）

談到如何邀請到謝賢參演，林家棟就說要有恆心和耐性。「四哥話我們飲茶傾，當然開心，可以傾，結果我們去六星級酒店傾。」之後第二次立即安排導演與謝賢見面：「不如去中環雪茄吧傾。」兩次的見面，林家棟笑言：「知道四哥的品味。」

林家棟、謝賢及林雪，當日出席電影《殺出個黃昏》在香港國際電影的首映活動。（資料圖片）

經過多次見面後，林家棟向四哥表示希望讓觀眾見到一個不一樣的四哥，原來除眼鏡都是導演的提議：「慶幸四哥相信我們的角色。」之後林家棟提到，看試片的時候，有人說這就是不一樣的四哥，甚至有院線老闆已認定四哥會再次獲得獎項，如果亦真的為他迎來人生的一座金像影帝。

謝賢為電影拍了三組18個鐘頭，僅要求蛋撻及可樂。（資料圖片）

林家棟還曾經提及四哥為這部電影絕無計較，甚至有三日拍足18個鐘。林家棟：「有一次追趕進度，拍到凌晨五點，他僅要求蛋撻與可樂。」四哥本人就指沒計較︰「以一個禮拜不能回家都是這樣拍，習慣了。」

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