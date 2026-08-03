功夫女足｜釋小龍曾探班周星馳　繼《回魂夜》後時隔30年再度同框

香港喜劇天王周星馳執導的新片《功夫女足》在大陸累積票房突破21億元人民幣。功夫童星出身的釋小龍，則分享去年特地前往片場探班的影片。這也是他和周星馳繼1995年電影《回魂夜》後，時隔30年再度同框，引發不少影迷回憶殺。



釋小龍與周星馳的淵源可追溯至1995年。當時年僅7歲的釋小龍已憑藉功夫童星身分紅遍華語圈，曾前往《回魂夜》片場探班，並與周星馳留下合照，那也是兩人過去唯一公開曝光的交集。

釋小龍前往《功夫女足》片場探班周星馳。（微博圖片）

更多釋小龍探班周星馳照片：

+ 3

近日釋小龍因好友、擔任《功夫女足》動作指導的秦鵬飛邀請，專程前往劇組探班。根據官方釋出的影片，周星馳一見到釋小龍便立刻認出對方，還脫口說出《回魂夜》，兩人隨即握手寒暄、相視而笑，30年後再度重逢的畫面，也讓不少網友直呼充滿回憶。

由於探班畫面曝光後，引發外界猜測釋小龍將加入演出，甚至傳出他將零片酬參演、擔任動作指導等消息，不過官方影片已證實，釋小龍此次只是以好友身分探班，並未參與電影拍攝。

不少影迷也好奇，擁有深厚武術底子的釋小龍，為何始終沒有出現在周星馳電影中。外界分析，周星馳作品向來偏好塑造平凡小人物逆襲成功的角色，講究角色與能力之間的反差感；而釋小龍從小建立的功夫高手形象早已深植人心，觀眾一眼就知道他身手不凡，反而少了角色成長與反轉帶來的驚喜，或許也是雙方始終未正式合作的原因之一。

釋小龍已從當年的功夫童星蛻變為演員及動作導演，並成立自己的動作團隊；周星馳則逐漸退居幕後，專注於電影創作與導演工作，選角也始終以角色適配度為優先，不因名氣、資歷或交情而妥協。儘管這次未能在《功夫女足》正式合作，兩人暌違30年再度同框，仍讓不少影迷期待未來有機會看到這對功夫世代攜手合作。

【延伸閱讀】釋小龍執導網大「致敬」《逃學威龍》 女角顏值拍得住張敏朱茵（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

延伸閱讀：

林青霞第一次給了周星馳？無厘頭天王「床戰」東方不敗再掀熱潮

沒主持人很無聊？他分享「婚宴放電影」優點 網一面倒狂讚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】