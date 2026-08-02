功夫女足｜周星馳迪麗熱巴落力造勢　張小斐缺席路演被轟耍大牌

「星爺」周星馳執導的喜劇新作《功夫女足》在內地上映後票房勢如破竹，累積票房已強勢突破21億元人民幣，一眾主創近期四出奔走路演造勢。然而，身為領銜主演之一的張小斐卻缺席路演，宣惹來外界質疑及負評不斷。



張小斐憑電影《功夫女足》躍身成為「百億票房」演員。（《功夫女足》劇照）

張小斐無影缺席宣傳路演

《功夫女足》上映以來票房高開大賣，為了答謝影迷支持，周星馳親自領軍，攜同迪麗熱巴、張藝興及蔡思貝等人現身內地多個城市參與展開第二輪宣傳與觀眾近距離互動，現場氣氛非常墟冚。而在片中飾演核心女足隊長的張小斐，卻在多場宣傳活動及路演中全程無影。

周星馳攜同迪麗熱巴、張藝興及蔡思貝等人展開第二輪宣傳。（（微博@電影功夫女足）

周星馳攜同迪麗熱巴、張藝興及蔡思貝等人展開第二輪宣傳。（（微博@電影功夫女足）

周星馳攜同迪麗熱巴、張藝興及蔡思貝等人展開第二輪宣傳。（（微博@電影功夫女足）

周星馳攜同迪麗熱巴、張藝興及蔡思貝等人展開第二輪宣傳。（（微博@電影功夫女足）

網民狠批張小斐「耍大牌」

張小斐連日缺席宣傳路演，隨即惹起網民及影迷不滿。不少網民指身為導演的星爺以及迪麗熱巴等人都親力親為答謝觀眾，作為女主角的她卻遲遲未有現身，被狠批「耍大牌」兼對電影宣傳不上心。

張小斐缺席第二輪宣傳被狠批「耍大牌」。（微博圖片）

網民揭分身乏術開腔力撐新片

不過，有網民為她平反，強力反駁「耍大牌」的指控。指她早在6月初已向新劇《開盤》劇組報到，最近需留守廈門開工，因拍攝檔期排得密密麻麻，才分身乏術無法跟隨劇組走巡迴路演；事實上，她早前現身北京一個公開場合時，有主動為《功夫女足》造勢，大呼極度喜愛片中角色「雙雙」，更加指角色的成長蛻變過程十分吸引她參演，並由衷多謝影迷大力捧場。