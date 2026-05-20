釋小龍現身力挺楊洋新劇《雨霖鈴》　兩代「展昭」夢幻同台

武俠大劇《雨霖鈴》於18日舉辦宣傳活動，主演陣容楊洋、章若楠、方逸倫與張予曦齊聚一堂，大方分享拍攝期間的幕後秘辛。其中，飾演經典角色「展昭」的楊洋大吐苦水，而曾經也演過展昭的武打童星釋小龍更驚喜現身，掀起全場最高潮。



楊洋新劇《雨霖鈴》日前播出。（微博圖片）

楊洋笑稱展昭難當 全程處於「殘血狀態」

在此次的新劇中，楊洋扛下了詮釋傳奇俠客「展昭」的重任。談及拍攝過程的艱辛，他幽默地打趣道：「基本上哪邊有危險，展昭就會往哪邊去。」為了完美呈現劇中高強度的武打動作，他幾乎傾盡全力，甚至用電玩術語「殘血狀態」來形容自己每天在片場累到快要體力透支的真實感受，足見其為戲付出的辛勞與汗水。

楊洋在劇中飾演傳奇俠客「展昭」。（微博圖片）

楊洋坦言這次的演出過程極度辛苦：「哪裏有危險，哪裏就有展昭。」（微博圖片）

夢幻聯動 釋小龍大讚楊洋「敬業又帥氣」

活動的最大驚喜，莫過於曾在電視劇《少年包青天》中飾演少年展昭的釋小龍親臨現場。兩代展昭驚喜同台的畫面，讓無數觀眾直呼是一波「超級回憶殺」。面對這位接棒的新生代展昭，釋小龍毫不吝嗇地給予極高評價。

曾在電視劇《少年包青天》中飾演少年展昭的釋小龍親臨現場。（微博圖片）

釋小龍在台上對楊洋讚不絕口，透露私下都會稱呼對方為「帥哥」。他更感性表示，楊洋打動他的不僅僅是出眾的外貌，更是那份面對高難度動作戲與文戲時的認真態度，直呼：「這樣的狀態我覺得很帥！」作為武打戲的過來人，釋小龍亦貼心提醒楊洋與整個劇組，在經歷高強度的拍攝過程中，務必要隨時注意身體健康與安全。

兩代展昭驚喜同台的畫面引起無數觀眾回憶。（微博圖片）

釋小龍毫不吝嗇地給予楊洋高度評價。（微博圖片）

憑《新烏龍院》爆火 九零年代的武林記憶

說起釋小龍，絕對是無數觀眾心中的武打啟蒙。1988年的他從小在少林寺紮下深厚武術根基，早在1994年就與搭檔郝劭文攜手演出《笑林小子》（台譯：旋風小子），隨後在《新烏龍院》中與已故男星吳孟達合作，成功在香港爆紅。當年那個身手矯健卻又滿臉稚氣的小和尚，不僅是華語影壇不可抹滅的經典標誌，如今以大前輩之姿現身傳承「俠客」精神，也讓這場新劇發布會增添了濃厚的傳承意味與歷史情懷。