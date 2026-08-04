《奧德賽》北京首映女主持半蹲採訪惹翻網民　屈膝低姿爆中外雙標

在導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新片《奧德賽》北京首映會上，上海廣播電視台的外語頻道雙語主持人陳璇因為在舞台上大幅度屈膝半蹲、背對主鏡頭遞麥克風採訪外籍主創團隊，引發內地網民的強烈不滿，被網民狠批其姿態「卑躬屈膝、崇洋媚外」，迅速引起全網熱議。

《奧德賽》由奧斯卡最佳導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導。（《奧德賽》劇照）

女主持陳璇「屈膝半蹲」採訪外籍主創惹怒網民

首映禮當天，導演基斯杜化洛倫率領麥迪文（Matt Damon）與查理絲花朗（Charlize Theron）等人現身。由於嘉賓皆坐在高腳椅上，主持人陳璇為了遞麥克風，全程採取大幅度屈膝彎腰、近乎半蹲的「仰視」姿態。畫面曝光後隨即點燃網民怒火，大批輿論直指陳璇在「自己主場」待客不應如此卑微。更有眼尖網民翻出陳璇昔日採訪內地藝人時，全程站姿挺拔，兩相對比之下，不少網民痛批她明顯是中外有別的「雙標」。

女主持陳璇「屈膝半蹲」採訪外籍主創惹怒網民。（網上圖片）

陳璇澄清半蹲採訪屬配合機位

面對網民的熱議，陳璇解釋當日選擇屈膝半蹲採訪嘉賓，是配合直播機位需要，避免站立擋住後方的嘉賓及巨型電影海報。不少業內人士亦發聲力挺，指出嘉賓坐高腳椅時，若主持人保持站姿，在下方的仰拍鏡頭中確實會「完全遮擋」主角，側身微蹲是大型直播的通用拍攝手法。

陳璇澄清半蹲採訪屬配合機位。（網上圖片）

輿論呼籲涉外公禮儀需不卑不亢

然而，這番解釋並未能完全平息風波。部分從業者反駁，現場有多機位調度，導播大可切換畫面，主持人根本無需自行做出如此大幅度的委屈姿態。有媒體及法律界人士藉此提出業界警示，強調涉外公禮儀應堅持「不卑不亢、對等尊重」。