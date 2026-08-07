《九門》徐正溪接替演「二月紅」評價兩極　張藝興缺席原因曝光

【老九門／九門／陳偉霆】2016年引發全城熱議的民國懸疑大熱劇集《老九門》，在十年後的2026年推出續作《九門》（又稱《老九門2》），7月下旬於內地影音串流平台優酷正式開播，甫上線已引爆網絡討論，其中演員陣容的變動成為首波熱議焦點。當年由張藝興飾演的「二月紅」深入民心，如今此靈魂角色交由新一代演員徐正溪接手，令不少忠實劇迷大喊可惜，更有網民要求：「還我原班人馬！」



《老九門》十年過去依舊是無數劇迷心中民國懸疑探險劇的經典作品。（《老九門》海報）

張藝興無緣參演《九門》原因曝光 「雨中求藥」成絕響

十年過去，影視圈格局已大不相同，《九門》演員陣容大換血，無疑是今次續作最大爭議焦點。張藝興近年全面將事業重心轉投電影大銀幕與音樂版圖，因此無緣以靈魂角色「二月紅」回歸續作。

張藝興近年將事業重心全面轉向音樂與電影大銀幕，因檔期與個人規劃無緣參演續集《九門》。（IG@layzhang）

根據《新浪新聞》報道，核心演員換角主因包括演員檔期與轉型規劃等客觀因素，不少網民憶起張藝興演的二月紅名場面，慨嘆「當年雨中求藥那場戲已經封神，很難再有替代感」，難以接受經典角色換人。

2016年張藝興在《老九門》中飾演的二月紅「雨中求藥」一幕，成名劇中經典名場面。（微博@锦李33）

徐正溪接棒演「二月紅」 造型與演技評價兩極

作為接棒者，徐正溪演的「二月紅」即時掀起正反兩極的討論。有支持者認為徐正溪古裝造型優雅、演技紮實，可以為角色帶來不一樣的成熟韻味。不過更多劇迷質疑，換角後角色的表情和神態與張藝興飾演「二月紅」落差太大，極易讓老觀眾產生「出戲感」。

實力派演員徐正溪接棒出演《九門》「二月紅」一角，即時掀起正反兩極的討論。（微博@九门官微）

徐正溪能否在極高期待與嚴苛審視下，重新詮釋出屬於自己具特色的「二月紅」，成為目前全劇最大的爭議點。

低開高走打破熱度紀錄 陳偉霆回歸喚醒集體回憶

雖然無法完美重現當年的鑽石陣容，但續作並非完全拋棄舊有情懷。例如陳偉霆再次飾演九門之首「張啟山」，他再次穿上標誌性的軍裝登場，瞬間喚醒了廣大劇迷的集體回憶。

陳偉霆於《九門》再次飾演九門之首「張啟山（佛爺）」，掀起劇迷的集體回憶。（微博@九门官微）

《九門》劇集開播前雖因換角引發爭議，但其本身憑藉緊湊劇情依然吸引了大量關注，南派三叔（本名徐磊）親任總監製兼編劇，搭配高分懸疑劇《唐朝詭事錄》導演柏杉，劇情節奏明快且弱化了戀愛線，直接聚焦古墓探險與懸疑解密。

《九門》主創團隊與演員出席「微博追劇團」現場活動，左起：應昊茗、陳偉霆、曾舜晞、陳瑤。（微博@九门官微）

據《騰訊網》報道，該劇開播後開局平淡但隨後漸入佳境，已成為平台2026年最快播放熱度打破平台紀錄的懸疑劇集之一。