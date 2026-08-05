《老九門》續集《九門》│陳偉霆10年後再披軍裝　為何無人替代？

10年前《老九門》開播，陳偉霆（William Chan）飾演的「張啟山（大佛爺）」在雨夜點天燈的一幕，成為不少劇迷心中的經典影視片段。10年後的2026年，陳偉霆再次身穿軍裝推門而入，彈幕瞬間被「這腰線是焊上去的吧？」刷屏，觀眾紛紛讚歎「張啟山回來了」，且對陳偉霆的凍齡樣貌與爆肌身型表示震驚。



內地劇《老九門》續作《九門》開播僅19分鐘，張啟山角色的熱度便突破一億大關，陳偉霆亦成為優酷歷史上首位達成此成績的85後男演員。許多影迷不禁好奇，在南派三叔的「盜墓宇宙」裏面，張啟山這個角色為何換誰都不行，只有陳偉霆能駕馭？接下來為你揭曉答案。



2016年內地劇集《老九門》由陳偉霆、張藝興和趙麗穎主演。（《老九門》海報）

十年後的今天，陳偉霆在《九門》回歸，再演張啟山。（微博@我佛慈悲张小裤）

陳偉霆體脂12%爆肌回歸 展現真實肉體

《九門》作為南派三叔「盜墓宇宙」的最新力作，開播即展現出驚人的流量吸力，根據影視數據平台與官方發佈的實時監測，該劇上線僅19分鐘，在優酷平台的站內熱度值便迅速突破一億大關，陳偉霆亦成為優酷歷史上首位達成此成績的85後男演員。

陳偉霆時隔十年再演張啟山，開播僅19分鐘，熱度便迅速突破一億大關，人氣高企勝從前。（微博@九门官微）

為完美還原角色，陳偉霆提早將體脂練至12%，甚至在拍戲期間也不懈怠，10年後裸身展現肌肉的鏡頭依然極具視覺衝擊力。而他在雨夜軍裝濕髮出場，彈幕刷爆的不僅是讚歎，還形容是「10年沒有敷衍自己」，是對演藝工作的尊重。

陳偉霆為了讓「張啟山」爆肌回歸《九門》，日日做GEM，體脂僅12%！（IG@williamchanwaiting）

陳偉霆在IG稱在《九門》拍攝時期無持做健身，曬出爆肌成果，又指「感謝通宵健身房」。（IG@williamchanwaiting）

演技沉澱蛻變 演活亂世霸氣壓迫感

真正打動《老九門》老影迷的，是陳偉霆在演技上的進化。10年前的張啟山身上盡是藏不住的少年銳氣；10年後，陳偉霆沒有刻意演「霸道總裁」，而是演活了亂世中繃緊神經的張啟山，眼神裡的銳氣收七分、沉三分，令角色有了另一層深度。

陳偉霆在十年後再演張啟山，眼神不再是少年銳氣。（微博@九门官微）

陳偉霆在槍決戲中的霸氣與壓迫感自然流露，觀眾點開第1集看到的，不只是「當年的佛爺回來了」，更是歲月沉澱後角色仍被穩穩接住。

陳偉霆在槍決戲中的霸氣與壓迫感自然流露。（微博@九门官微）

陳偉霆兌現10年之約

在劇集播出後，陳偉霆與原著團隊及廣大粉絲保持緊密互動，甚至在相關宣傳時節與社交平台上發放互動福利，兌現與觀眾的「十年之約」。

劇集播出後，陳偉霆同原著作者南派三叔在微博發放福利，兌現「十年之約」。（微博@William威廉陈伟霆）

許多觀眾認為「張啟山」只可以由陳偉霆來演，當中不可替代的原因，在於演員與角色已經深度綁定。（微博@William威廉陈伟霆）

只有陳偉霆能演！ 張啟山為何不可替代？

有網民提出，「張啟山」何不找其他演員來演，說不定有另一種味道。但更多觀眾認為「張啟山」只可以由陳偉霆來演，當中不可替代的原因，在於演員與角色已經深度綁定，而陳偉霆於十年後再演同一角色，並沒有用上十年前的那一套，反而重新定義了角色的視覺與性格標籤，令「張啟山」不僅是一個劇中角色，更成功貫穿一代觀眾影視記憶。因此，不少評論認為如果「張啟山」換了新臉孔，即使外貌再出眾，演技再精湛，觀眾也只會想看那個雨夜點天燈的「原裝大佛爺」，那就是陳偉霆。