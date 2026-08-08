法治大劇《重器》8.10首播　官方加持會否墮入「說教魔咒」成焦點

內地法治大劇《重器》定檔8月10日登陸央視八套及愛奇藝首播，該劇為最高人民法院、最高人民檢察院（下文統稱「兩高」）首度聯合指導並參與出品的影視作品，開創內地司法權威全流程參與劇集創作的先例。



《重器》未開播已在網上掀起兩極討論，市場意見明顯對立：一方認為兩高官方背書，可根治法治劇專業失實的弊病，劇集品質有保證；另一方則提出質疑，認為權威機構深度參與創作，或壓縮藝術表達空間，劇情恐會陷入「重宣教、弱故事」的「說教魔咒」。



《重器》開播前三天，官方發佈宣傳海報。（微博@電視劇重器）

《重器》改編真實卷宗：揭秘1979-1997中國法治建設核心背景

《重器》講述1979至1997年間，五名法學院畢業生分別進入檢察院、法院、律所等司法崗位的成長故事，劇情改編自真實卷宗的十多宗案件。導演沈嚴、編劇趙冬苓的組合，加上于和偉、黃景瑜、蔣奇明等老中青演技派，令該劇自籌備起已被貼上「重量級」標籤。劇集共33集，接檔軍旅劇《兵自風中來》，每晚7時半連播兩集。

《重器》講述1979至1997年間，五名法學院畢業生分別進入檢察院、法院、律所等司法崗位的成長故事，劇情改編自真實卷宗的十多宗案件。（《重器》劇照）

內地傳媒報道，劇組在8月6日於北京舉行的看片會上，最高檢常務副檢察長童建明、最高法政治部主任孫鎮平均親身出席並講話，規格之高在內地劇集中極為罕見。

《重器》多名老戲骨齊聚，官方釋出海報。（微博@電視劇重器）

兩高聯合指導成品質保證？影評人看好終結法治劇「常識亂象」

從目前流出的看片會反應來看，輿論評價明顯向好，多位影視博主給出好評，有人形容「很多劇情是同類作品中看不到甚至不敢拍的」，預計將成今年排前幾位的高品質正劇；亦有博主以「不喊口號、不懸浮，有沉甸甸的現實顆粒度」作總結。

從目前流出的看片會反應來看，輿論評價明顯向好，有評論形容《重器》「很多劇情是同類作品中看不到甚至不敢拍的」，預感將成今年排前幾位的高品質正劇。（《重器》劇照）

普通觀眾的反應同樣熱烈，有出席看片會的觀眾直言「好久沒有見到群像氣息這麼濃的劇了」；更有人表示「父母也會喜歡這個題材，可以全家追」。微博上的看片會實況帖亦盛讚將八九十年代場景神還原，兼具時代厚重感與人情味。

觀眾盛讚《重器》八九十年代場景還原到位，兼具時代厚重感與人情味，圖為劇集殺青時拍下的照片。（微博@電視劇重器）

網民憂陷「說教魔咒」 恐難平衡官方宣教與戲劇張力

最高人民法院及最高人民檢察院難得聯合參與《重器》，一方面令人期待，但另一方面亦有隱憂，有意見指這類主旋律正劇容易陷入「懸浮」或「說教」的魔咒，最終成敗要看完整成片。編劇趙冬苓雖有《警察榮譽》《幸福到萬家》等口碑前作，但其執筆的法治題材《無所畏懼》曾陷入敘事邏輯爭議，部分網民質疑劇情「邏輯生硬、脫離現實」，趙冬苓本人亦曾接納意見調整續季。

最高人民法院及最高人民檢察院難得聯合參與《重器》，一方面令人期待，但另一方面亦有隱憂，有意見指這類主旋律正劇容易陷入「懸浮」或「說教」的魔咒。（《重器》劇照）

全劇網羅逾十名老戲骨，于和偉在《重器》中飾演袁亦方。（微博@于和偉）

最高人民法院及最高人民檢察院難得聯合參與《重器》，一方面令人期待，但另一方面亦有隱憂，有意見指這類主旋律正劇容易陷入「懸浮」或「說教」的魔咒。（《重器》劇照）

「法乃國之重器。」這部劇《重器》的名字，本身就帶着對法治的致敬。（《重器》劇照）

「法乃國之重器。」這部劇《重器》的名字，本身就帶着對法治的致敬。但對觀眾而言，兩高背書再厚重，也不及一齣好戲動人。