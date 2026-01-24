「內娛兵王」黃景瑜成為首批太空旅客　2028年坐國產飛船衝出地球

內地演員黃景瑜成為中國首批商業航天太空遊客之一，預計將於2028年搭乘國產可重複使用載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」飛赴亞軌道太空。黃景瑜不僅是國內首位明星太空旅客，更被賦予「穿越者009號」的專屬身份，消息一出隨即引發全網轟動。

黃景瑜成為穿越者009號太空遊客。（微博＠interstellOr穿越者 ）

「太空入門券」價值300萬人民幣

據悉，這張「太空入門券」預售價高達300萬人民幣（約335萬港元），首付10%即可鎖定席位。黃景瑜將在2028年的任務中，穿越距地表100公里的「卡門線」，進入太空邊緣體驗5至10分鐘的失重狀態，並以極致視野俯瞰地球全景。整個飛行過程約2.5小時，屆時他將中國工程院院士李立浧、科技高管及探路者創辦人王靜等各界名人同行。

據悉，這張「太空入門券」預售價高達300萬人民幣（約335萬港元）。（微博＠interstellOr穿越者 ）

「內娛兵王」獲官方認可

黃景瑜自出道以來，憑藉《紅海行動》狙擊手、《破冰行動》緝毒警及《罰罪》等硬漢角色，被網民戲稱為「內娛服兵役專業戶」。此次跨界讓不少粉絲調侃：「地球兵種都演遍了，直接升級宇宙兵種！」除了銀幕形象，現實中黃景瑜更是巴西柔術冠軍，常年高強度健身打下極佳體能基礎。官方評價其沉穩特質與體能優勢，與航天探索精神「高度契合」。

黃景瑜自出道以來，飾演了《紅海行動》狙擊手、《破冰行動》緝毒警及《罰罪》等硬漢角色。（微博@黃景瑜工作室）

黃景瑜被網民戲稱為「內娛服兵役專業戶」。（微博@黃景瑜工作室）

現實中黃景瑜更是巴西柔術冠軍，常年高強度健身打下極佳體能基礎。（微博@黃景瑜工作室）

克服恐高挑戰上太空

儘管黃景瑜曾患有耳石症（內耳疾病），且在綜藝中表現出恐高傾向，但他此次展現了極大勇氣突破舒適圈，他需接受包括離心機高過載、失重模擬及心理強化等一系列專業航天訓練，以確保身體能承受升空壓力。面對挑戰，黃景瑜自豪地表示：「乘坐中國人自己的飛船親身抵達星海很自豪」。

黃景瑜曾在綜藝節目上克服恐高跳傘。（網上圖片）