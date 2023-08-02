8月8套陸劇推薦　張若昀《鳴龍少年》撼黃景瑜《他從火光中走來》

2023年8月開播電視劇，延燒暑假檔勢頭，多部觀眾期待已久的戲劇作品蓄勢待發！



古裝劇「探案」風再起，張凌鶴主演的玄幻懸疑劇《虎鶴妖師錄》，仙俠劇也不斷糧，甜虐輕喜劇的《七時吉祥》，再創仙俠劇搞笑新高度；時裝劇還有張若昀主演的《鳴龍少年》，彭昱暢、王穎璐、侯明昊主演的熱血玄幻劇《異人之下》，還有今年熱門「消防題材」的第三部，黃景瑜、張婧儀主演的《他從火光裡走來》；每部都是題材有趣、高顏值陣容，哪部將搶占第二波暑假檔脫穎而出呢？！

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一、《七時吉祥》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：丁禹兮、楊超越、楊皓宇、董璇、海陸、鄭國霖

陸劇《七時吉祥》是一部有關七世情劫的先俠劇，述說姻緣閣被點化成仙的祥雲（楊超越 飾），一次意外被卯日星君座下弟子、戰神初空（丁禹兮 飾）打亂了紅線，導致三界姻緣全亂，兩人被罰下界歷劫七世。這部的歷劫有點特別，別的仙俠劇都是要死要活，預告呈現這部每世歷劫像是選了刺激的甜寵劇本執行，「有梗有趣」跳脫與以往仙俠劇，有不同的特色，綜觀今年仙俠氣勢有機會成爆款，讓觀眾非常期待。

二、《他從火光中走來》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：黃景瑜、張婧儀、王子奇、張進、陸思宇、胡毅

陸劇《他從火光中走來》改編自耳東兔子的同名小說，是2023年第三部有關「消防」題材的戲劇；消防員救難的熱血，搭配愛情線發展，今年度前兩部都引起高討論度，而此部原著耳東兔子，筆下影視化作品有《暗格裡的秘密》、《三分野》，在熱播當下都具有讓觀眾入迷的魅力，加上還有《罰罪》的製作團隊打造，搭配《罰罪》黃景瑜、《點燃我，溫暖你》張婧儀主演，可再衝一波「消防」熱潮，讓人十分期待。

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三、《裝腔啟示錄》

★開播平台：芒果TV

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：韓東君、蔡文靜、耿樂、包上恩

陸劇《裝腔啟示錄》改編自柳翠虎的同名小說，故事敘述社會男女都有一副「面具」，為了更好生活讓裝腔作勢慢慢變成常態，劇中以女律師唐影為主角打開故事，在工作上她秉持「裝腔」，認為這樣總有一天會得到想要的東西，隨著工作認識了不同的男人，最後在與海王許子詮的互相試探中，發現裝腔裡的真心，找到了真愛；此部由《無心法師》韓東君、《光芒》蔡文靜主演，兩位主演的演技都是有口碑的實力派，讓粉絲很期待兩人互相撕面具的過程，精彩值得期待！

四、《虎鶴妖師錄》

★開播平台：愛奇藝國際站

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：張凌赫、蔣龍、王玉雯、葉青、何藍逗、陳宥維

陸劇《虎鶴妖師錄》是一部玄幻風的懸疑劇，述說樂觀開朗的山野孤兒虎子（蔣龍 飾）， 意外誤吞了至陽寶物赤珠，而結識冷峻潔癖的國御妖師隊長祁曉軒（張凌鶴 飾），因此不同個性的倆人必迫一起上路，路上結識一群志同道合的同伴，兩人的默契也越來越好，最後聯手對抗要在人妖兩界興風作浪的幕後黑手，成就一段熱血少年不惜自我犧牲，拯救人間的故事；此部由《蒼蘭訣》張凌鶴、《特戰榮耀》蔣龍主演，是一部雙主角懸疑劇，此類作品先前成功佳作不少，讓觀眾也期待這部的到來。

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五、《鳴龍少年》

★開播平台：優酷

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：張若昀、黃堯、王鏘、徐若晗、李明德

陸劇《鳴龍少年》是一部勵志的青春校園劇，敘述熱血英文老師雷鳴（張若昀飾），帶領問題學生齊聚的高三十八班，解決問題、發掘學生特色，最後成就自己也成就了學生的勵志故事！此部由《慶餘年》張若昀、《山海情》黃堯兩大實力派演員聯手，帶來逗趣感人的師生情與青春奮鬥故事，值得期待！

六、《白日夢我》

★開播平台：芒果TV

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：周翊然、莊達菲、陳鶴一、范詩然、邊天揚

陸劇《白日夢我》改編自棲見的同名小說，敘述林語驚（莊達菲 飾）在大學重逢了高中時曾經的同桌沈倦，卻發現他一直沉浸在親人離世的創傷中，因此想要幫助他，與一種朋友帶沈倦走出陰霾，重回人生賽道，自己也找到了人生的方向；此部由《當我飛奔向你》周翊然飾演的「留級校霸」，遇上《春家小姐是訟師》莊達菲飾演的「轉學戲精」這樣的設定引起觀眾的興趣，讓人期待這樣的校園劇是否會與以往不同、開出新天地？！

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七、《異人之下》

★開播平台：優酷

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：彭昱暢、王穎璐、侯明昊、王學圻、畢雯珺、完顏洛絨

陸劇《異人之下》改編自高人氣網漫《一人之下》，是一部都市奇幻熱血劇，敘述少年張楚嵐（彭昱暢 飾）為了探尋爺爺遺體離奇失蹤的真相，與多年尋找身世的神祕少女馮寶寶（王影璐 飾）結盟，闖入未知的異人世界，並揭開了歷史的謎團，在背後似乎有個驚天的秘密，正是解開彭寶寶身世的鑰匙。兩人在此結識了幾個熱血的異人青年王也（侯明昊 飾）、張靈玉（畢雯珺 飾），一同成長、並肩作戰；此部有強大的原著人氣支撐，餐演卡司都是一眾高顏值新銳演員，還有《護心》之後人氣高漲的侯明昊，預告中玄幻刺激的打鬥畫面非常亮眼，讓人期待這一部熱血的故事。

八、《西出玉門》

★開播平台：WeTV

★開播時間：預計2023.08

★主演卡司：白宇、倪妮、金瀚、孟子義、張藝上、李昀銳

陸劇《西出玉門》改編自尾魚的同名小說，故事敘述有「沙漠玫瑰之稱」的葉流西（倪妮 飾），為了解該身世之謎，找到了資深沙漠嚮導昌東（白宇 飾）的團隊踏入玉門關，過程遇到多方勢力的攻擊，兩人在生死之間也墜入愛河；此部由《沉默的真相》白宇、《宸汐緣》倪妮主演，卡司還有《君九齡》金瀚、《花琉璃軼聞》孟子義、《玉昭令》張藝上、《星漢燦爛》李昀銳，兼顧顏值與實力的陣容值得期待！

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2023年8月即將開播新劇，暑假檔第二波開戰，每一部都有亮點強檔，2023年的暑假檔可說是這幾年來最狂的一年，加上「空降」與「超點」，呈現好劇不斷的盛世，真讓觀眾應接不暇！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《安樂傳》迪麗熱巴直球調戲，反被龔俊用腹肌狂撩，同框夫妻感超標！】