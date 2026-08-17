《牛來》電影懶人包｜爛到盡頭就是贏？　爆紅原因連AI都寫不出來

國產動畫電影《牛來》，在2026年內地暑假電影檔期造就一幕極度魔幻的影壇奇觀，甚至可說是連AI都寫不出來的超現實劇情！由兒子信雨萌與母親孫麗芳母子以「手搓」式製作，耗時5年完成的《牛來》，自8月5日上映以來，最初9天全國累計票房僅得7,169元人民幣（約8,400港元），總觀影人次不足300人，放映場次幾近歸零。



沒料到《牛來》憑藉「粗糙到離譜」的畫面在網絡反向爆火，吸引無數觀眾踏入影院集體「打卡」，而「看了後悔86分鐘，不看後悔一輩子」更成為網民對電影的終極評價，結果引發觀影熱潮，至今日（8月17日）中午，累計票房已突破1,110萬人民幣！究竟《牛來》如何做到爛到極致反成贏家？接下來為你一一拆解！



國產動畫電影《牛來》，在2026年內地暑假電影檔期造就一幕極度魔幻的影壇奇觀，甚至可說是連AI都寫不出來的超現實劇情！（電影《牛來》海報）

《牛來》到底有多奇特？三大槽點成為網民迷因素材

《牛來》由大連璟園文化影視傳媒有限公司出品，官方介紹定位為「國風萌系治癒動畫」，講述主角小牛「牛來」與豹子「豹拉」的友情以及遷徙故事。惟觀眾入場後卻發現畫面極具衝擊力：

1.3D建模與動作違反物理法則：角色造型與貼圖極為簡陋，牛群直立行走的動態效果僵硬，視覺體驗如同早期電腦遊戲。

《牛來》角色造型與貼圖極為簡陋，牛群直立行走的動態效果僵硬，給人一種十分陳舊的感覺。（《牛來》劇照）

2.母子包辦配音與音樂：全片音效與對白嚴重不同步，片尾曲及全片配音均由導演信雨萌與編劇孫麗芳母子包辦，聲線情緒與畫面脫節。

《牛來》整部電影的配音製作均由導演兼製片的信雨萌與母親孫麗芳包辦。（《牛來》劇照）

3.對白呈現獨特邏輯：角色台詞充滿哲學式用語，例如牛來說「時間會證明牛來的」；又或者是豹子喝牛奶時稱「少了點媽媽的味道」， 牛來則回應「這是爸爸的專屬」，無厘頭的對白令觀眾大腦集體當機。而《牛來》的整體動畫風格簡陋，被網民戲稱為「後現代油畫風格」的作品。

《牛來》的整體動畫風格簡陋，但對白充滿哲學式用語，被網民戲稱為「後現代油畫風格」的作品。（《牛來》劇照）

《牛來》的整體動畫風格簡陋，但對白充滿哲學式用語，被網民戲稱為「後現代油畫風格」的作品。（微博@深圳湾小海盗）

母子耗時5年「手搓」電影，背後故事如何引發情感共鳴？

《牛來》的內容到畫面都被評為「爛到爆」，背後的製作團隊是母子檔，由兒子信雨萌擔任導演兼製片，媽媽孫麗芳則做編劇，兩人在零外來投資、零專業團隊支援下堅持5年以「手搓式」完成作品。在生成式人工智能（AI）技術普及的當下，母子二人憑個人執念完成長片的過程，反而在網路上引發強烈心理反差，令這場觀影熱潮從最初的「獵奇式圍觀狂歡」演變為精神層面的情感共鳴。

《牛來》的內容到畫面都被評為「爛到爆」，由兒子信雨萌擔任導演兼製片，媽媽孫麗芳則做編劇，花5年時間以「手搓式」完成作品。（@貓眼《牛來》相關簡介）

《牛來》在票房高峰期突然傳出下架爭議？

資料顯示，《牛來》早於2024年已取得國家電影局公映許可證（電審動字〔2024〕第33號），在程序與內容審查上符合上映法規。隨着網絡迷因（Memes）與二次創作持續發酵，不少影院開始主動增加放映場次。

電影《牛來》隨着網絡迷因（Memes）與二次創作持續發酵，不少影院開始主動增加放映場次。（《牛來》劇照）

電影《牛來》隨着網絡迷因（Memes）與二次創作持續發酵，不少影院開始主動增加放映場次。（微博@萝严肃）

《牛來》因太爛爆紅 大連戲院「擔心影響大連形象」主動下架

《牛來》因太爛而爆紅後，大連當地的戲院因「擔心影響大連形象」而主動將電影下架，導演信雨萌於昨日（8月16日）發表聲明，指「《牛來》院線階段已正式落幕」，又指這次是一次「完整的創作實踐」，而外界的喜愛與批評聲音都認真拿下，「我們明白作品尚有很多值得改進的地方，也尊重每一位觀眾的看法」。

導演信雨萌於昨日（8月16日）發表聲明，指「《牛來》院線階段已正式落幕」，但目前在大連以外的全國許多戲院仍然可放映。（網上圖片）

《牛來》下架的消息引發網民爭議，不過，原來下架是大連部份影院的主動安排，全國多地院線依舊正常售票上映，而且票房走勢強勁，截至8月17日中午已錄得超過1,100萬元人民幣。這場由低成本動畫引爆的連環話題，無疑已成為2026年內地暑假檔期最受關注的影壇現象。