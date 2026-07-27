《功夫女足》單日票房連勝被中斷　動畫《八仙》上映7日反超奪冠

「星爺」周星馳睽違多年回歸執導的新片《功夫女足》票房突破19億元（人民幣，下同），憑藉「星爺」招牌魅力與《少林足球》精神續作話題，連續13天穩坐中國單日票房冠軍，不過這個紀錄正式終結，被動畫電影《八仙！》追過，在上映第7天逆轉，如今已經狂吸超7億元票房，不過在這兩部大片的強勢壓境下，同時有6部電影傳出接連撤檔，黃渤主演的《群星閃耀時》甚至上映一天就先下架，讓今年暑期檔被戲稱為「史上最亂」。



《功夫女足》集結張小斐、迪麗熱巴等人氣演員，上映後一路開紅盤，截至目前已經突破19.7億元，但隨著上映天數增加，評價出現兩極化趨勢，單日票房成長趨緩，沒有豪華卡司與龐大宣傳資源加持的動畫《八仙！》，卻憑藉「凡人成仙」的新穎設定與幽默熱血的劇情，在排片量少於《功夫女足》約12%的劣勢下，在上映第7天成功上演逆轉秀，單日票房反超，上座率與場均人次等指標也全面領先，證明「口碑」才是留住觀眾的關鍵。

《八仙！》劇照（微博@電影八仙）

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不過，電影市場幾家歡樂幾家愁，雙強鼎立的背後卻是其他中小型電影生存不了，因為《功夫女足》與《八仙！》幾乎壟斷所有黃金場次，其他新片的排片率被壓縮到不足1%，甚至被分配到深夜時段，包含黃渤主演的《群星閃耀時》、高評價動畫《三國第一部：爭洛陽》、《澎湖海戰》、泰國電影《心犬相隨》等6部電影，在面臨「口碑排片倒掛」與持續虧損的雙重打擊下，只能無奈選擇緊急撤檔止損。

面對這個亂象，許多電影博主紛紛發聲表達質疑，表示這樣的規劃讓整個檔期亂成一鍋粥，大片霸道壟斷，導致其他想看其他好電影的觀眾無票可買，還有網友質疑，國產片頻繁撤檔退讓，海外大片例如即將上映的《蜘蛛俠》卻無縫接軌，不免讓人聯想是在為海外電影鋪路，許多博主直呼撤檔雖是無奈之舉，但頻繁撤檔也在慢慢消耗大家的信任感，嚴重破壞電影院生態。

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