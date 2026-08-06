八仙影評｜零前作導演拍「最難改編IP」　成國產動畫電影第一梯隊

內地正式上映僅半天，牟正洋自編自導的動畫電影《八仙！》就達成了豆瓣開分條件，並開出8.3的高分。這一成績，足以讓它躋身由《羅小黑戰記2》（8.7分）《浪浪山小妖怪》（8.5分）《雄獅少年2》（8.5分）《哪吒之魔童鬧海》（8.4分）《長安三萬里》（8.3分）等片所組成的國產動畫電影口碑第一梯隊。



內地正式上映僅兩天，《八仙！》在貓眼專業版和燈塔專業版的預估總票房，就從10億人民幣分別調高到了15億和20億。

《八仙！》豆瓣評分（豆瓣）

若順利達成預測的成績，它將位列國產動畫電影票房總榜的前七名或前三名。無論是口碑維度還是市場維度，《八仙！》都可以稱作今年暑期檔的第一匹黑馬。

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其實早在6月，內地電影圈內就有人傳《八仙！》會是今年的大黑馬。只是被映前的交口稱讚騙多了之後，大家都已不再相信這種眾口一辭的圈內口碑。我當時提出了自己對該片的幾點顧慮。首先，導演和製作公司都查不到過往作品。其第一部作品是否能得到足夠的資金保障？要知道，動畫電影的畫面表現力，可是與預算成直接正比的。

其次，本片在電影局的備案名叫《八仙之瞞天過海》，備案於2024年。看公示裏的劇情簡介，對比市面上眾多的神話IP改編動畫，並無出彩之處。

《八仙！》劇照（微博@電影八仙）

最後，「八仙」這個IP的改編難度，比孫悟空、哪吒等單人IP高太多了。你得從八個人裏拎出合適的主人公，得安排八個人的登場方式和戲份多寡。況且「八仙」在人們心中，並沒有那麼明確的精神象徵，你還得想一個讓觀眾最後能與他們共情的點。

根據經驗分析一番後，當時我的結論是：

我不信這個叫牟正洋的年輕人，才華能大到解決或規避所有這些問題。

而待到我去看了點映，瞬間就被打臉。我親眼見證了一位才華橫溢的新人導演，把自己的長片首作打磨到了近乎完美的境地。片中每一個鏡頭，都能看到創作者所投注的心思。尤其是看完第一遍，當我們知曉了真相後二刷，就能從眾多細節中嚼出另一重味道來。這才是電影該有的後勁兒。

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動畫電影和真人電影在創作思維上是有很多不同的。這種不同很難用一句話兩句話說清楚，只有專業的動畫人才深有體會。動畫電影閲片量較高的觀眾，往往能一眼便看出創作者是不是遵循了動畫思維。

牟正洋和田曉鵬、餃子、於水等動畫電影導演一樣，都有着典型的動畫思維。他知道觀眾對動畫電影的特殊訴求，能夠在故事、人物的設計上去予以響應；同時也知道動畫技術的優勢所在，能夠在畫面的設計上給觀眾提供衝擊力、感染力。

動畫電影無論什麼題材，多半會有一些超出現實世界的背景性設計，也就是世界觀。動畫電影的開篇，幾乎都是世界觀介紹，優劣只在於介紹得是否簡潔、利落。

《八仙！》的開篇就足夠利落，不僅簡明扼要地點出了本片世界觀裏的核心概念——天劫，而且用一句「玉虛琉璃燈丟了」點出核心戲劇矛盾，並絲滑地從世界觀介紹過渡到了劇情展開。

隨後就是動畫電影一定要有的開篇動作戲。這可不是什麼爛俗套路，這是動畫電影引導觀眾進入獨特世界的手段。

動畫電影對比真人電影的優勢，就在於可以為觀眾提供一個充滿想象力的新世界。沒有調動起觀眾想象力的動畫電影，等於自廢武功。

《八仙！》劇照（微博@電影八仙）

《八仙！》的這場開篇動作戲，就特別鮮明地秀出了動畫電影的兩大特長。其一是鏡頭運動上的自由，其二是縱向空間上的自由。

真人電影受到物理法則的限制，很難以極快的速度去推鏡頭、拉鏡頭，也很難用長鏡頭拍攝複雜的動作戲。

片中船隻被風暴襲擊後豎立起來的場景，船隻逆瀑布而上的場景，因為涉及到縱向空間的調度，在現實環境裏的拍攝難度同樣很高。正是抓住了這些真人電影的盲區，《八仙！》僅用開篇的動作戲，就把自己的視聽優勢給立住了，讓觀眾對後續體驗充滿期待。

《八仙！》劇照（微博@電影八仙）

《八仙！》的改編難點也被牟正洋一一化解。他給八位主人公設置了一些雙人組。呂洞賓和鍾離權是一組、韓湘子和張果老是一組、鐵枴李和藍采和是一組，唯有曹國舅和何仙姑兩位較為獨立。

雙人組裏的兩個人幾乎都是同時登場的，這樣就大大提高了敘事效率。三個雙人組又都是一個話多一個話少的搭配，很像相聲裏的逗哏和捧哏。這樣一來，人物的戲份分配也得到了比較好的安排。

話多的韓湘子和鐵枴李，自然可以得到充分的塑造。話比較少的張果老和只有一句台詞的藍采和，只要關鍵時刻能「捧」出喜劇效果，也足以刷到存在感。比如在韓湘子和鍾離權談判的關鍵時刻，張果老的碰瓷就給人留下了深刻印象。

曹國舅和何仙姑在其他人登場的段落裏是缺席的，這樣可以保證不會因為角色太多而搶了剛登場角色的戲。

同時，這兩個角色是改編程度最大的兩個。曹國舅走了一種自成一派的喜感，其形象和性格接近於《哪吒》系列裏的太乙真人。何仙姑則被賦予多重戲劇功能，一方面避免了八仙聚齊後敘事就難再有變化的問題，另一方面也實現了女性角色的獨立塑造。《八仙！》裏的何仙姑，其第一身份不再是八仙裏的一員，而是一位一直都能做出自主選擇的神秘人物。這個改編思路，非常具有當下性。

《八仙！》電影宣傳圖

相對於孫悟空和哪吒，八仙作為改編題材最大的劣勢，在於他們知名度雖高，卻沒有人所共知的精神象徵。八個人的身份和性格各不相同，那影片的落點落在哪裏，才能讓現代觀眾產生比較廣泛的共情呢？

牟正洋先給了一個「拯救蒼生」，隨後還用呂洞賓在船上的遭遇和鍾離權的過往遭遇，雙線呼應着深入地探討了一下拯救蒼生蠢不蠢。單獨一個「拯救蒼生」，有些口號化，不足以讓現代的觀眾共情。可是加上這麼一番探討，再結合八仙此時尚且為凡人身份，就把情緒氛圍給點燃了。

尤其是最後他們與楊戩的決戰，同樣是非常符合動畫電影的設計。有華麗的動作呈現，有誇張的法寶效果，有團隊配合，有戰力升級，有強烈絕望後的一線轉機。

唯一與過往經典動畫電影不同的是，本片最後主角戰勝反派靠的不是硬剛，而是智取。雖然在熱血層面稍微差了一些，但更符合他們的身份。況且最後由齊天大聖來收尾，氣勢還是給足了的。觀眾不至於產生失望感。

就當我們以為影片的落點是「救蒼生」的時候，筆鋒一轉，牟正洋又給出了另一個落點——「救一人」。

妙不妙？要知道，很多日本動畫電影就是因為無法平衡「救蒼生」和「救一人」而遭到觀眾口誅筆伐的。而《八仙！》的落點竟然是「蒼生要救，你也要救。」

你並不會因為得知了呂洞賓的真實意圖而看扁他。你反而會覺得「救一人」是「救蒼生」的支點。沒有「救一人」的心，談什麼「救蒼生」？

《八仙！》劇照（微博@電影八仙）

動畫電影說白了就是用「童趣」包裹的電影。它的本質是電影，可以承擔和真人電影同級別的主題與表達。而它的生命力來源於創作者用「童趣」打磨的細節。

比如《八仙！》和《特立獨行》都出現了諷刺辦事手續繁瑣這一社會現象。《特立獨行》作為真人電影，採用了比較直白的方式，讓超級英雄一遍一遍地走手續，直至崩潰。這屬於黑色幽默。

《八仙！》作為動畫電影，採用了更具趣味性的方式，讓曹國舅以辦事手續來故意拖延三星。這裏邊就加入了以彼之道還施彼身的色彩。你是蓬萊的老大又怎樣？來櫃枱辦手續，照樣得一步步按規矩來。這其中夾雜的小心思、小得意，便是「童趣」。動畫電影的導演，創作中要下的功夫就在這裏。

無論是好萊塢的皮克斯，還是日本的吉卜力，他們能在全球範圍取得成功，都是因為其作品能讓各個年齡段的觀眾都找回「童趣」，繼而用最簡單、純淨的方式去看世界、看歷史、看人生。如果說影片還有什麼不足，後半部分的反轉再反轉多少有些冗長，呂洞賓假裝「護寶使」的動機有些繞，呂、鍾兩人的曖昧互動也顯得刻意…當然，這些枝節問題並不影響影片整體上的成功。

國產動畫電影總是不斷給人驚喜。後續一定還會有更多像《八仙！》這樣的新人新作躋身第一梯隊。我們需要做的便是，鼓掌！歡迎！

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