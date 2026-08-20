法治劇《重器》5大角色│黃景瑜蔣奇明演法學畢業生　直視司法困局

內地年代法治劇《重器》故事設定於1979至1997年的中國法治奠基期，並以多份真實歷史案卷為創作藍本，講述黃景瑜、蔣奇明、張佳寧、姜珮瑤、閆佩倫等5名剛畢業的法學生，進入當時尚未完善的司法體制內，親身經歷「嚴打」（即80年代嚴厲打擊刑事犯罪運動）年代司法從嚴從快、易受輿論挾持的真實困境，直到講求證據與程序規範的現代化轉型歷程。



內地年代法治劇《重器》講述黃景瑜、蔣奇明、張佳寧、姜珮瑤、閆佩倫等5名剛剛畢業的法學生，踏入當時尚不完善的司法體制，見證現代司法制度建立過程。（微博@電視劇重器）

1979級法學五子：命運與法理的拉扯

陳一眾（黃景瑜飾）：理想主義的基層檢察官

陳一眾畢業後進入市級檢察院任職，是五位同學中最具理想主義的人物之一，始終堅守法律底線。親身經歷多宗受時代局限的司法個案後，深知早年法治體制存在諸多不足。其後他重返校園深造，參與國家刑法、刑事訴訟法修訂工作，從前線執法人員轉型為法治制度建設者。

黃景瑜飾演檢察官陳一眾，辦案時始終堅守法律底線。（微博@電視劇重器）

余高遠（蔣奇明飾）：在利益與人情中掙扎的法院法官

余高遠的職業規劃綁定在審判一線，他畢業後直接擔任基層法官。不同於陳一眾的理想主義，他習慣在既有制度框架內審理案件。面對早年司法程序粗疏、法條界定模糊的問題，余高遠常在情理與法理之間拉扯平衡，真實展現初代司法人員在制度不完善下的堅持與無力。

蔣奇明飾演法官余高遠，辦案時習慣在既有制度框架內審理案件。（微博@電視劇重器）

夏英杰（姜珮瑤飾）：一句台詞道盡時代無力感的檢察官

夏英杰性格直爽、心思細膩，畢業後進入基層檢察院，在男性主導的司法體系中成功闖出一片天。她面對真實案件改編的「邱阿桂殺夫案」時，力排眾議要求疑罪從無（無罪推定 / 疑點利益歸於被告）。劇中爆紅台詞「太重了」，精準道盡早年法律人的無力感與壓力，令夏英杰成為全劇最具溫度的角色。

姜珮瑤飾演夏英杰，畢業後進入基層檢察院。（微博@電視劇重器）

張麗慧（張佳寧飾）：捨繁華堅守基層正義的駐監檢察官

張麗慧自幼於孤兒院長大，性格溫柔內斂，碩士畢業後順利進入最高人民檢察院任職，手握令人羨慕的最高級別司法職位。她看透名利紛爭後，主動放棄優渥的前程，申請調往偏遠西疆監獄，長期擔任駐監檢察官，專責處理在囚人士的申訴個案，默默守護基層司法正義。

張佳寧飾演張麗慧，碩士畢業後順利進入最高人民檢察院任職，其後申請調往偏遠西疆監獄。（微博@電視劇重器）

陸則銘（閆佩倫飾）：於爭議中堅持法律本心的初代辯護律師

陸則銘是五人之中唯一不入公職體制的角色，畢業後擔任刑事辯護律師，在法治觀念薄弱的年代，辯護律師屢受大眾誤解與輿論質疑，但他始終堅持法律原則，為疑犯爭取合法權益，見證內地律師行業在法治進程中的艱難起步。

閆佩倫飾演陸，畢業後擔任刑事辯護律師。（微博@電視劇重器）