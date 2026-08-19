《我們的少年時代2》TFBOYS全缺席惹議 TF四代接棒平均年齡14.5歲

【我們的少年時代／TFBOYS】《我們的少年時代2》於8月16日在芒果TV上線，但演員陣容及劇情出現重大變動。前作由TFBOYS（王俊凱、王源、易烊千璽）主演並以棒球為主題，續集TFBOYS全員缺席，改由TF家族四代（TF4）8位練習生接棒，平均年齡僅14.5歲，主題亦由棒球轉為籃球與樂團雙主線。有關變動隨即在網上引發熱烈討論，據新浪網報道，「TFBOYS打棒球TF四代打籃球」等關鍵字更迅速登上微博熱搜榜。



前作《我們的少年時代》由TFBOYS（王俊凱、王源、易烊千璽）主演並以棒球為主題，續集《我們的少年時代2》TFBOYS全員缺席。（《我們的少年時代》海報）

《我們的少年時代2》改由平均年齡僅14.5歲的TF家族四代（TF4）8位練習生接棒，主題亦由棒球轉為籃球與樂團雙主線。（《我們的少年時代2》海報）

網民評價分歧：消費前作情懷vs展現陽光氣息

面對全新陣容，網民評價呈現兩極化，部分資深粉絲質疑劇方「藉前作名氣博取關注」，認為劇集借用前作IP名氣利用粉絲情懷；不過亦有新粉與一般觀眾認為，由張桂源、張函瑞等8位TF家族四代練習生，出演「籃球+樂團」雙主線且不含戀愛元素的青春劇，展現出極強的陽光氣息。

面對《我們的少年時代2》的全新陣容，網民評價呈現兩極化。（微博@我們的少年時代2官微）

面對《我們的少年時代2》的全新陣容，網民評價呈現兩極化。（微博@我們的少年時代2官微）

《我們的少年時代2》TF家族四代（TF4）8位練習生

在芒果TV熱播的《我們的少年時代2》中，來自TF家族四代8位練習生飾演的角色如下:

由張桂源飾演顧晨陽、左奇函飾演李浩宇、王櫓傑飾演付彬言、陳奕恆飾演林清源、張函瑞飾演徐安博、陳浚銘飾演謝逸舟、楊博文飾演周揚、陳思罕飾演陳頌。