TFBOYS師弟嚴浩翔遭父討要千萬還債「不給斷絕關係」　母怒揭內幕

中國大陸偶像男團「時代少年團」的21歲成員嚴浩翔的家事風波近日鬧上台面，連續多日衝上微博熱搜。



網傳其父親深陷債務問題，嚴浩翔早前已替父償還340萬人民幣（約390萬港元），未料對方仍嫌不足，進一步開口要1000多萬人民幣（約1100多萬港元），否則就斷絕父子關係。

嚴浩翔（微博@時代少年團-嚴浩翔）

嚴浩翔是時代少年團成員，TFBOYS的師弟：

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近期自稱嚴浩翔的父母在微博隔空交火。媽媽周瓊5月3日開嗆前夫：「嚴軍，你摸着良心說，浩翔對你還不夠仁至義盡嗎？」周瓊說，兒子這幾年不顧她的反對，堅持要匯錢給爸爸，陸陸續續匯了300多萬人民幣。

嚴母：別再拿父親身份逼子填無底洞

周瓊怒斥：

讓你哪怕困難也能過得體面，他已經盡了他能盡的所有義務。可你呢？現在張開就要一千多萬，不給就發聲明脱離父子關係。

她進一步爆料，嚴軍如今揹負的債務，其實與現任家庭有關，據傳是第三任妻子近年投資失利所欠下的款項，與嚴浩翔毫無關係。「別再拿『父親』這個身份逼他去填你的無底洞了，我堅決不同意！」字句火藥味十足。

父認借款340萬 提出給過子女金錢支持

同一天，嚴軍也發出聲明回應。他坦承，相關債務確實由自己與喬娜（疑似現任妻子）所欠下，但強調這些年來給予兒子、女兒的金錢支持，早已超過300萬人民幣，而這筆錢，都是他與喬娜白手起家、一點一滴打拼而來的。

他也承認，自己確實問過嚴浩翔 ，若未來父親真的出事、失去經濟能力，是否願意協助妹妹完成學業，並稱這是自己對兒子提出的唯一請求。

嚴軍說，嚴浩翔確實借給他340萬人民幣，但反問「這些年，協議之外，我多給出來的幾百萬（人民幣），又該怎麼算？」、「一筆一筆的生活費，是誰在承擔？」

網民幾乎一面倒替嚴浩翔抱不平

不過，嚴軍的相關言論一齣，立刻引爆網民怒火，不少人痛批他連對子女都要算得如此清楚，也有人認為若真為兒子着想，就不該繼續公開發聲；更有網民直言，這本就不是嚴浩翔該承擔的事，質疑為何說得像孩子替父母還債是理所當然。輿論幾乎一面倒替嚴浩翔抱不平。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】