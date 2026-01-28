大勢男團TWS澳門開唱人氣強勁 大講中文唱TFBOYS名曲掀高潮

韓國大勢男團TWS (SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON及KYUNGMIN)共六位成員) ，剛在日前一連兩天於澳門舉行首次巡迴演唱會澳門站《TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN MACAU》。雖然出道只是短短2年，但是他們的人氣已經銳不可擋，吸引不少粉絲支持。

TWS在澳門開演唱會 。（官方提供）

TWS講普通話尖叫聲不斷

演唱會正式開始，除本次未能参演的JIHOON外的五位成員均以剪影現身，立即引起粉絲們齊聲尖叫。而穿上全白運動套裝的TWS更送上他們的出道先行曲《Oh Mymy : 7s》，作為演唱會的第一首歌曲，意義重大。接着還獻唱了《Freestyle》、《Double Take》、《plot twist》等名作，成員們勁歌熱舞，引來粉絲整齊應援，掀起全場氣氛。及後，寵粉的TWS已經急不及待要跟全場觀眾打招呼和問好，他們先以廣東話說：「大家好我哋係TWS，你哋準備好未啊？」接着再以普通話呼籲42 (SAI)（粉絲名）：「尖叫聲」、「一齊」，並由每一位成員先說：「大家好」和作自我介紹。當然，面對歌迷的尖叫聲，TWS更忍不住以普通話讚大家：「可愛」。又再問：「大家開心嗎？」最後還對全場說：「我愛你們！」換來觀眾的歡呼！

TWS勁歌熱舞，引來粉絲整齊應援，掀起全場氣氛。（官方提供）

團魂滿滿

隨後HANJIN直接用中文介紹下一首獻唱的歌曲《BFF》，而為了要跟42 (SAI)拉近距離，TWS更登上了舞台特設，像熱氣球一樣的升降機，讓全場不同位置的觀眾也可以看清楚他們。當然來到澳門演出，他們還特別將《hey! hey!》的第二節改成中文版送給歌迷，絕對誠意可嘉。而在encore部份，TWS為了答謝觀眾支持，再一起以普通話說：「謝謝大家叫encore，謝謝大家開閃光燈！」感謝粉絲以手機的閃光燈應援。接着HANJIN再補充：「可惜我好朋友JIHOON不能來，但相信他會收到大家的心意和鼓勵！」更加以廣東話說：「我真係好珍惜你哋！」KYUNGMIN又透露JIHOON在群組裡面說，有好好地看這次concert，可見他們團魂滿滿。DOHOON更是以普通話說：「我們長長久久地走下去吧！」

他們還特別將《hey! hey!┌》的第二節改成中文版送給歌迷。（官方提供）

唱《青春修煉手冊》

最窩心是拍攝大合照時，全場粉絲一起高舉應援手幅，美得讓TWS忍不住大讚：「漂亮漂亮，謝謝！」而拍完第一張大合照之後，在拍攝第二張時又特地預留了JIHOON的位置，談到這一次他雖然不可以來澳門參加，但是也要留個位置給他，可見TWS成員間的深厚感情。

而萬萬沒想到TWS還精心預備了前輩組合TFBOYS的成名曲《青春修煉手冊》作為澳門場的特別環節，而除了中國成員HANJIN，意想不到其他成員的中文發音也十分準確，引來全場觀眾一起大合唱。最後，在兩次的encore結束後，才正式為這個晚上的精彩演出，畫下完美的句號。