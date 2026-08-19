《我們的少年時代2》TF四代8人接棒　與資深演員同場提攜定處刑？

由TFBOYS（王俊凱、王源、易烊千璽）於2017年主演的大熱青春劇《我們的少年時代》，時隔9年推出續集《我們的少年時代2》，劇集於8月中旬開播後引起廣泛討論，而續集劇情與前作完全切割，原班人馬更是無一回歸，改由TF家族四代的8位成員擔綱主演，他們的平均年齡僅14.5歲，以全新人姿態接棒演出新劇。



除了一眾新晉藝人外，劇集的特別出演陣容不乏資深演員，包括大陸知名喜劇團隊「開心麻花」演員艾倫（Allen）、憑《金粉世家》奠定地位的董潔，以及實力派演員涂松岩，面對一眾前輩，對新人而言無疑是一場嚴峻的演技考驗。



TFBOYS於2017年主演的大熱青春劇《我們的少年時代》時隔多年推出續集，《我們的少年時代2》由師弟TF家族四代8位新人接棒。（微博@我們的少年時代2官微）

實力派演員輔助 資本商業考量與演技壓制

「資深帶新人」向來是內地娛樂圈培養新人的常見策略，由實力派演員擔當「綠葉」，背後離不開資本與經紀人公司的深層考量。

實力派演員董潔有份參演《我們的少年時代2》。（劇集截圖）

新人在鏡頭前難免有青澀表現，再加上台詞功底尚淺，極需要經驗豐富的演技派保駕護航與引導，劇中涂松岩與董潔飾演家長或導師，憑藉充滿生活氣息的自然演技，一出場即帶動整體氣氛，令場面顯得自然流暢，讓年輕演員容易入戲。

包括大陸知名喜劇團隊「開心麻花」演員艾倫（Allen）。（微博@演員艾倫Allen）

實力派演員涂松岩，在劇中飾演其中一個角色的家長。（微博@涂松岩）

資深演員「星級加持」成雙刃劍 TF四代能否接住戲？

但這種「資深帶新人」策略亦是一把雙刃劍。觀眾固然會衝著老戲骨的知名度與演技追劇，但若新人演技未如理想，在同框對戲時便會瞬間被對方的氣場碾壓。