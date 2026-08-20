牛來電影｜片方窮到沒宣傳經費　內地戲院「自創海報」變繪畫大賽

內地近來有一部低成本動畫電影《牛來》因「爛到出圈」，從無人問津到逆襲爆紅，許多觀眾抱著獵奇的心態來朝聖，本來的個位數票房，到現在已經超過1490萬人民幣，不過儘管爆紅，製作方仍拿不出宣傳經費，上映前上映後都沒有任何宣傳素材，連常見的立牌、展架、海報都沒有，戲院方只好自己想辦法。



據陸媒報導，《牛來》上映前沒有預告片，片方對外只釋出一張水墨國風海報，其他宣傳素材全部沒有，本來以為沒什麼宣傳，應該早早下檔，沒想到電影竟然另類逆襲，面對逐漸增加的觀眾詢問，戲院得增加排片量，也要想辦法有示意圖，成都EVO藝威影城率先拿出舊海報，直接在背面手繪《牛來》展架，而其他地區戲院看到後也紛紛跟進。

《牛來》官方宣傳海報

《牛來》窮到沒宣傳經費 影院「自創海報」竟變成繪畫大賽：

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這個風潮彷彿形成繪畫比賽，各地戲院開始出現風格迥異的民間版《牛來》海報，有工作人員用白紙、麥克筆畫出一頭奇形怪狀的小牛，有些戲院還簡單扼要寫下：

片方無物料，自創勿噴！

結果店員隨意手繪的海報，反而與《牛來》本身的粗糙畫風意外契合，許多觀眾還特地跑到海報前拍照打卡紀念。

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