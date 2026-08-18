牛來電影｜票房逆襲排片激增數千場　導演宣佈：新作已在籌備中

內地國產動畫電影《牛來》，由導演信雨萌母子兩人耗時5年完成的作品，並以「爛到極致」的品質與內容，意外爆紅，逆襲票房黑馬。



讓人驚喜的是，信雨萌同時宣布，他已著手籌備下一部動畫電影《羊高》，讓人相當期待。

《牛來》意外爆紅，逆襲票房黑馬。（《牛來》劇照）

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爛片奇蹟！ 《牛來》票房飆破千萬

《牛來》於8月5日在零宣發的情況下「裸映」，前9天總票房慘淡，僅有7169元人民幣，觀影人次236人，面臨下線命運，甚至創下年度院線動畫票房最低紀錄。

但奇蹟卻在8月14日發生，影片因建模粗糙、畫面崩壞，被網友形容「爛到極致」。沒想到，這卻激起大眾的好奇心，全都湧入影院，單日票房暴漲超過1000倍，排片量從不到5場，猛增數千場。

另外，片名《牛來》諧音「牛市來了」，也吸引無數股民購票「沾喜氣」。截至17日，該片綜合票房含預售，已突破1477萬人民幣，預測總票房一度被推高至近8900萬元人民幣。

低成本撐起院線長片 導演新作將登場

《牛來》這部電影，背後並沒有強大的製作團隊或資金挹注，只有非科班出身的導演信雨萌與其母親孫麗芳。信雨萌主業曾是裝修工程，2021年才轉型影視，他在本作中一人分飾多角，包辦了導演、製片、建模、動畫、剪輯等絕大多數工作。

而母親孫麗芳則負責編劇、配音，甚至演唱片尾曲。母子二人耗時五年，僅用普通電腦設備獨立製作出這部86分鐘的動畫。全片無外包團隊、無外部投資，總製作成本僅約5至12萬元人民幣。

隨熱度飆升，有多家影院因擔憂影片品質粗糙恐影響城市形象，主動撤檔，不過多地影院仍照常放映。面對批評，信雨萌相當坦然，他表示《牛來》能順利登上院線，已實現最初的追夢心願。同時他也透露，已著手籌備下一部動畫電影《羊高》。據悉，新作仍由母子倆主導製作，觀眾們都相當期待這對他們未來的表現。

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