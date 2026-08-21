《牛來》爛到爆紅掀二創潮！AI迪士尼《瘋狂牛來城》8月32日上映

內地暑假檔期動畫電影《牛來》因「爛到極致」而逆向爆紅，電影以「兩人手搓（全人工獨立製作）五年、海報精緻正片粗糙」的巨大反差而惹來網民關注，結果愈爛愈紅，更引爆新二次創作熱潮。近日有網民利用人工智能（AI）將《牛來》重製成迪士尼（Disney）風格的動畫電影預告片，取名《瘋狂牛來城》，畫面流暢精緻、劇情進展節奏明快，對白精準生動，令許多網民表示期待。不過預告片強調在「8月32日」上映，相信純屬搞笑。



近日有網民利用AI技術將《牛來》重製成迪士尼（Disney）特有風格的動畫預告片，取名《瘋狂牛來城》，訊速在社交平台瘋傳。（Threads@starbugers影片截圖）

AI重製迪士尼風格《瘋狂牛來城》 畫質全面升級

網絡創作者starbugers在threads發布短片《瘋狂牛來城》，模仿電影預告片形式，甫開場便打出「如果迪士尼拍牛來」的字樣，片中將主角「牛來」、牛媽媽、少年豹與狼群，全部轉化為迪士尼彼思（Pixar）風格的毛絨3D角色，場景亦從原始草原搬到現代化動物大都會。

網絡創作者starbugers在threads發布短片《瘋狂牛來城》，開場便打出「如果迪士尼拍牛來」的字樣。（Threads@starbugers影片截圖）

把《牛來》二創成《瘋狂牛來城》，主角「牛來」、牛媽媽、少年豹與狼群，全部轉化為迪士尼彼思（Pixar）風格的毛絨3D角色。（Threads@starbugers影片截圖）

預告片標榜「關於友情與成長的故事」，穿插「冒險」、「一個突如其來的預言」、「狼性文化」、「生死」及「轉折」等字卡，從故事起承轉合來看，顯得十分吸引。不過，影片最後來個反高潮，煞有介事地標示「8月32日全球同步爆笑來襲」，看似是排場十足的荷里活（Hollywood）動畫大片。

二創的《瘋狂牛來城》預告片標榜「關於友情與成長的故事」，穿插「冒險」、「狼性文化」、「生死」及「轉折」等各色各樣字卡。（Threads@starbugers影片截圖）

二創的《瘋狂牛來城》預告片標榜「關於友情與成長的故事」，穿插「冒險」、「狼性文化」、「生死」及「轉折」等各色各樣字卡。（Threads@starbugers影片截圖）

片尾海報亦細節做足，藍色牛角標誌配上經典「Disney」字樣，主角三獸並排交叉雙手，背景一分為二呈對比，並標明「3D／IMAX／CINITY」全格式上映。部分網民看完後留言：「AI都比正片精緻多了」、「笑死，8月哪來的32號」。

把《牛來》二創成《瘋狂牛來城》，主角「牛來」、牛媽媽、少年豹與狼群，全部轉化為迪士尼彼思（Pixar）風格的毛絨3D角色。（Threads@starbugers影片截圖）

網民意見兩極 《瘋狂牛來城》被指失去魂魄？

評論區對此意見兩極。有支持者開玩笑表示：「迪士尼拍不出這麼有深度的牛，最多就是把牛媽媽變成黑人」；也有網友坦言：「這版本沒了手搓感的樸實，但畫質確實精緻多」。

Threads評論區對此意見兩極。有支持者開玩笑表示：「迪士尼拍不出這麼有深度的牛，最多就是把牛媽媽變成黑人」。（Threads@starbugers影片截圖）

亦有網民在Threads評論區笑言:「這版本沒了手搓感的樸實，但畫質確實精緻多」。（Threads@starbugers影片截圖）

反對者則認為二創流失了原作精髓：「一旦變成迪士尼就變得公式化，所有橋段都很cliché（陳腔濫調），沒有了那種原始和粗獷，不就是《獅子王》（The Lion King）嗎？」甚至有網民打趣總結：「正版一集沒看過，盜版一集沒錯過」。

亦有網民在Threads評論區笑言:「這版本沒了手搓感的樸實，但畫質確實精緻多」。（Threads@starbugers影片截圖）

二創的《瘋狂牛來城》預告片標榜「關於友情與成長的故事」，穿插「冒險」、「狼性文化」、「生死」及「轉折」等各色各樣字卡。（Threads@starbugers影片截圖）

網民在評論區打趣總結：「正版一集沒看過，盜版一集沒錯過」。（Threads@starbugers影片截圖）

「爛片標籤」折射影視生態爭議

這股二創潮甚至延燒至內地電影行業生態討論。有網民藉題發揮批判電影補貼制度，直言《牛來》憑藉話題衝上高票房，揭露了製作成本與實際品質的差距，更有留言不客氣地直指部分高額補助電影品質不符預期。

這股針對《牛來》二創潮甚至延燒至內地電影行業生態討論。（Threads@starbugers影片截圖）

《牛來》從母子兩人手搓五年到萬人二創，這部86分鐘的動畫已演變成全民參與的網絡奇觀。（Threads@starbugers影片截圖）

從母子兩人手搓五年到萬人二創，《牛來》這部86分鐘的動畫已演變成全民參與的網絡奇觀。至於「8月32日上映」的《瘋狂牛來城》於8月20日曝光後，網民只能笑稱：「還有12天，等不及了！」但明顯是永遠等不到。