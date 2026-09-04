劉兆銘離世｜與古天樂曾演父子　亦師亦友︰在你不為意時會提點你

演藝界一代泰斗，人稱Ming Sir的劉兆銘，日前驚傳死訊，享年94歲。劉兆銘縱橫演藝界超過半個世紀，以其卓越的演技和多才多藝的背景，成為香港影壇舉足輕重的人物。昨日（3/9），古天樂出席《香港01》十周年慶典時接受訪問，二人曾在《創世紀2︰天地有情》，飾演一對父子，回想當年合作，古天樂都表示非常難忘，亦師亦友的關係更維擊了20年。

古天樂出席《香港01》十周年慶典時接受訪問，二人曾在《創世紀2︰天地有情》，與劉兆銘飾演一對父子。（《香港01》攝）

古天樂稱近幾年都已聯絡不上Ming Sir，多數是靠朋友告知他最新健康狀況。（影片截圖）

《香港01》十周年｜古天樂呼應主題 「不止於此 Keep Walking」

為迎接千禧年的TVB重頭劇《創世紀》，在第二輯《創世紀2天地有情》中，古天樂飾演的張自力是劇中終極反派，當中一直飾演其表舅父的劉兆銘，實為親父，礙於是跟外遇所生而一直隱瞞，到將近大結局才親自揭穿。這段既虛且實的父子情，就令當年的古天樂感受甚深。

劉兆銘與古天樂，在《創世紀2天地有情》中飾演一對父子。（《創世紀2天地有情》影片截圖）

古天樂在劇中因涉及傷人面臨坐監，「表舅父」劉兆銘畀假口供認傷人。（《創世紀2天地有情》影片截圖）

飾演表舅母的盧宛茵，不理解為何劉兆銘要奮力維護這外甥。（《創世紀2天地有情》影片截圖）

最終無奈自爆，其實古天樂是自己的親生仔。（《創世紀2天地有情》影片截圖）

古天樂稱近幾年都已聯絡不上Ming Sir，多數是靠朋友告知他最新健康狀況。「早幾年身體較好時，Ming Sir都有聯絡我，會約我出來食飯。」談到二人在《創世紀2天地有情》的父子情，古生表示非常深刻，尤其在引導自己改進演技的方法。「他不止是前輩，亦是一個好好的朋友，會同你交流，在你不為意時會提點你，所以合作後十多廿年來，都保持聯絡，聽到他離世的消息好突然，希望他一路好走。」

劉兆銘跟古天樂在劇中的父子關係，既虛且實，相當難演。（《創世紀2天地有情》影片截圖）

劉兆銘跟古天樂在劇中的父子關係，既虛且實，相當難演。（《創世紀2天地有情》影片截圖）